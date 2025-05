Iva Zanicchi ritorna con “Dolce Far Niente” insieme a A-Clark & VINNY

Una ventata di freschezza sta per invadere la scena musicale italiana con l’uscita del nuovo singolo di Iva Zanicchi, intitolato “Dolce Far Niente”. L’iconica voce, che ha segnato la storia della musica del nostro Paese, si unisce all’energia contagiosa di A-Clark & VINNY, il duo di deejay e producer che sta infiammando le classifiche e i social media. Il brano, pubblicato oggi, 2 maggio, sotto l’etichetta Time Records, è disponibile in tutte le radio, gli store digitali e le piattaforme di streaming.

“Dolce Far Niente” rappresenta un ponte sonoro tra mondi apparentemente distanti ma sorprendentemente affini. Da un lato, l’inconfondibile timbro di Iva Zanicchi, artista poliedrica capace di attraversare generi e decenni con la sua eleganza interpretativa. Dall’altro, la potenza innovativa di A-Clark & VINNY, duo esplosivo della scena elettronica contemporanea, con milioni di visualizzazioni e remix virali su TikTok grazie al loro sound Afro-House dal respiro internazionale.

Iva Zanicchi stessa ha espresso il suo entusiasmo per questa inedita collaborazione: “Appena ho ascoltato il brano di A-Clark & VINNY, non ho avuto dubbi, mi è piaciuto subito tantissimo. Ho sentito che rappresentava una sfida, una piccola rivoluzione rispetto al mio passato musicale. È una canzone che unisce melodie italiane a un ritmo afro travolgente, che ti fa venire voglia di ballare. Quando il produttore me l’ha fatta sentire, non ho neanche aspettato di finire la conversazione: ho detto subito ‘lo faccio’. Mi immagino questo brano risuonare d’estate, in riva al mare, tra i ragazzi in spiaggia. È una canzone per tutti, non solo per i giovani. Il testo mi ha colpita profondamente, soprattutto il verso sul ‘dolce far niente’, perché amo abbandonarmi all’ozio e ai ricordi davanti a un tramonto. È una bellissima canzone d’amore e non vedo l’ora di portarla in giro quest’estate.”

L’idea di “Dolce Far Niente” è nata quasi per caso, durante un mattino di giugno dello scorso anno, mentre A-Clark & VINNY si preparavano per il loro primo tour estivo. A-Clark racconta: “Eravamo in un periodo creativo esplosivo, stavamo remixando grandi classici italiani con voci riprodotte tramite intelligenza artificiale, e un giorno, sotto la doccia, mi è venuto in mente quel ritornello: Dolce Far Niente. Ma dopo l’incontro con Iva lì è partita la magia”. Il brano cattura l’essenza della dolce vita in un’atmosfera estiva intrisa di nostalgia, proprio come la storia d’amore che narra. Un’atmosfera vintage, arricchita da violini e chitarre, si fonde in modo inedito con le percussioni e i ritmi coinvolgenti dell’Afro-House.

VINNY aggiunge: “Abbiamo lavorato al brano come se fosse uno dei nostri remix per TikTok, ed è uscito qualcosa di unico, che sembrava nato per essere ascoltato al tramonto, su una spiaggia d’estate”.

Il testo di “Dolce Far Niente” porta la firma di Alessandro Caruso, che ha curato anche la musica insieme a Giuseppe Castrovinci, Giuliano Mormino e Vincenzo Lo Nardo. Il risultato è un brano che evoca la nostalgia degli amori estivi e quella peculiare “dolce vita” italiana che rimane impressa nel cuore. Un mix affascinante di sonorità vintage, con il calore dei violini e delle chitarre, che si intrecciano in modo sorprendente con le percussioni e i groove ipnotici dell’Afro-House, promettendo di diventare la colonna sonora dell’estate 2025.