J-AX annuncia il concerto “ReAle” al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

J-AX continua il suo viaggio live e, dopo lo straordinario debutto del suo nuovo album e il sold out (del 22 gennaio) al Blue Note di Milano, si prepara per un nuovo evento in musica prodotto da Vivo Concerti: “Il concerto ReAle di Milano”, sabato 19 settembre 2020 al Mediolanum Forum di Assago (MI).

L’artista che ha segnato più di una generazione a partire dai primi anni Novanta, è ancora una volta protagonista di un imperdibile show durante il quale condividerà con i suoi moltissimi fan oltre alla musica, grandi emozioni e i valori più importanti che da sempre caratterizzano la sua crescita professionale e personale.

Per un periodo di 30 giorni a partire dalla messa in vendita, sarà possibile acquistare in esclusiva i biglietti per le tribune in Early Bird, ovvero ad un prezzo inferiore rispetto alla tariffa standard.

J-AX è parte integrante della storia della musica italiana, insieme agli Articolo 31 ha realizzato brani che hanno lasciato un segno indelebile, ascoltati e ricordati ancora oggi. Dopo il successo del brano ‘Tutto tua madre’ (disco di platino), che ha ottenuto 43,8 milioni di video views su YouTube, a maggio di quest’anno J-Ax ha pubblicato il singolo ‘Ostia Lido’: brano certificato triplo platino che conta 53,7 milioni di streams su Spotify e 62 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 24 gennaio 2020 è uscito il suo nuovo progetto discografico “ReAle”, subito al primo posto della classifica Fimi GFK come album più venduto,al primo posto nella Top Vinili Fimi GFK e primo in classifica Radio Earone e Video AirPlay Earone con il singolo “La mia Hit”.

