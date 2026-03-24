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Jack Savoretti torna con “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)” in collaborazione con MILLE

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Il cantautore italo-inglese Jack Savoretti torna con una nuova e inedita collaborazione che segna il suo ritorno sulla scena musicale internazionale. Da giovedì 26 marzo sarà disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)”, versione italiana del suo nuovo singolo, nata dall’incontro con MILLE, una delle voci più interessanti della nuova generazione di artiste italiane.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di Savoretti, “We Will Always Be The Way We Were”, atteso per il 10 aprile 2026 per l’etichetta Lanza Music/The Orchard e prodotto da Tommaso Colliva (Muse, Damon Albarn). Registrato dal vivo agli Eastcote Studios in soli otto giorni, il disco promette di essere un ritorno alle origini del cantautorato più autentico, dopo il successo dei suoi precedenti lavori in lingua italiana.

Questa collaborazione inedita è il risultato di una sintonia artistica immediata. Come racconta MILLE, “collaborare con Jack Savoretti è stato naturale perché condividiamo un modo molto emotivo e diretto di raccontare i sentimenti. Quando mi ha proposto di scrivere la mia parte ho cercato un equilibrio tra il suo respiro internazionale e una sensibilità profondamente italiana. È una canzone che sembra una telefonata nella notte: qualcuno che ti ricorda che non sei solo.”

Parole a cui risponde Savoretti con entusiasmo, sottolineando la forza creativa della giovane artista: “MILLE ha l’eleganza di Patty Pravo e lo spirito di Lou Reed. Lavorare con lei è stata una rivelazione continua poiché incarna tutto ciò che amo della musica italiana, portando il passato nel presente. Non vedo l’ora di scoprire cosa farà in futuro.”

Il nuovo progetto arriva dopo il favore ottenuto dal singolo “Do It For Love”, scritto con l’amico Miles Kane, e dalla title track “We Will Always Be The Way We Were”, già presentata dal vivo al The Graham Norton Show di BBC One. Entrambi i brani sono stati accolti con entusiasmo sia nel Regno Unito sia in diversi Paesi europei come Francia, Germania e Grecia.

La tracklist del disco comprende tredici brani, tra cui collaborazioni con Steph Fraser e KT Tunstall. Con questo album, Savoretti rinnova la sua capacità di unire influenze soul e atmosfere cinematografiche, fondendo la sua identità di artista europeo con quella di cantautore pop contemporaneo.

Il 2026 segna anche il ritorno live di Jack Savoretti, che festeggerà i suoi primi vent’anni di carriera con un tour mondiale. Già sold out molte delle date nel Regno Unito, tra cui la Royal Albert Hall di Londra (dove si esibirà il 23 aprile e il 27 maggio), mentre l’unica data italiana è prevista per il 15 ottobre al Fabrique di Milano. L’artista sarà inoltre opening act del concerto di Jovanotti il 7 luglio a Bonn, in Germania.

Con oltre un milione di copie vendute, due album al primo posto nelle classifiche britanniche (“Singing To Strangers” nel 2019 e “Europiana” nel 2021), più di un miliardo di stream e mezzo milione di biglietti venduti in tutto il mondo, Jack Savoretti si conferma uno dei più apprezzati interpreti del pop e soul europeo.

MILLE, dal canto suo, prosegue il percorso di crescita iniziato dopo l’esperienza con i Moseek e l’esordio solista con il disco “Risorgimento” del 2025. Il suo stile unisce ironia, eleganza e una punta di audacia, elementi che hanno conquistato il pubblico durante i suoi tour sold out nelle principali città italiane.

Con “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)”, Jack Savoretti e MILLE intrecciano due mondi musicali diversi ma complementari, firmando una canzone che unisce la sensibilità italiana alle sonorità internazionali. Un dialogo artistico intenso e autentico che apre un nuovo capitolo nella carriera del cantautore e promette di emozionare il pubblico di ogni latitudine.

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