Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Il nuovo film del regista iraniano Jafar Panahi, premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025 e candidato agli Oscar® 2026 come Miglior film internazionale e Miglior sceneggiatura originale, arriva finalmente al pubblico italiano. “Un semplice incidente” debutta in prima visione mercoledì 11 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand, anche in 4K.

Scritto e diretto da Panahi, il film porta sullo schermo una riflessione profonda sui temi della memoria, della vendetta e dell’ambiguità della verità. Il regista, da sempre figura di spicco del cinema iraniano e voce coraggiosa contro la censura, aveva già conquistato importanti riconoscimenti internazionali come la Caméra d’Or a Cannes per *Il palloncino bianco* e il Leone d’Oro a Venezia per *Il cerchio*. Con il nuovo lavoro, conferma la sua capacità di mescolare tensione morale, dramma e sottile ironia, costruendo una parabola intensa e umana che nasce anche dalle esperienze vissute durante la sua detenzione in Iran.

“Un semplice incidente” prende avvio da un episodio apparentemente banale: un’auto investe un cane e si ferma in un’officina per un controllo. Qui Vahid, uno dei presenti, crede di riconoscere nel conducente l’uomo che anni prima lo avrebbe torturato durante la detenzione. Convinto di trovarsi di fronte al suo aguzzino, decide di rapirlo e coinvolge altre persone che, come lui, hanno subito violenze in carcere. Il tentativo di ottenere una confessione si trasforma presto in un confronto collettivo, dove la certezza della colpa comincia a vacillare e la linea tra vittime e carnefici diventa sempre più sottile.

In un racconto essenziale e avvolto da una tensione crescente, Panahi indaga il peso della memoria e la fragilità morale dell’essere umano. Il film mette in scena un gruppo di persone dilaniate dal trauma del passato, ma anche dalla paura di non saper riconoscere la verità quando si manifesta. Grazie a una narrazione asciutta e controllata, il regista iraniano dimostra ancora una volta la sua abilità nel trasformare la realtà in un potente gesto di cinema politico e civile.

Nel cast spiccano le interpretazioni di Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi e Mohamad Ali Elyasmehr, che con autenticità e intensità restituiscono il clima di tensione e la vulnerabilità dei personaggi. Ogni sguardo e ogni silenzio diventano parte di un racconto che si nutre di verità e di emozioni trattenute.

“Un semplice incidente” sarà disponibile per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Inoltre, grazie a Sky Extra, per i clienti Sky da più di tre anni il film sarà disponibile in anteprima on demand attraverso il servizio Primissime.

Con questa nuova opera, Jafar Panahi firma un dramma potente e universale, capace di superare i confini geografici e politici per affrontare con delicatezza e coraggio le grandi domande sulla giustizia, sulla colpa e sulla libertà.