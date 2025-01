Jake La Furia annuncia “FAME” in uscita il 31 gennaio con due speciali collaborazioni 

Jake La Furia ha da poco svelato i dettagli del suo imminente album intitolato “FAME”, prodotto da Night Skinny e in uscita il 31 gennaio. L’annuncio è stato accompagnato da una dichiarazione di intenti rilasciata attraverso il brano “64 NO BRAND”, pubblicato in anteprima sui suoi canali social a pochi giorni dal lancio del disco.

Jake La Furia ha deciso di arricchire il nuovo progetto musicale con la partecipazione di altri artisti di spicco, tra cui Guè e Rkomi, che saranno presenti nel brano “L’ULTIMO GIORNO DEL MONDO”. Questo nuovo disco si presenta come un manifesto dell’artista, un ritorno alle origini senza compromessi, mantenendo intatta la sua esigenza di raccontare in modo autentico e crudo la realtà sociale che lo circonda.

Il disco è il nuovo manifesto di uno degli artisti dell’olimpo del rap nazionale, che ha scelto, per un ritorno in grande stile, di utilizzare il nome con il quale ha iniziato a muovere i primi passi all’inizio della sua carriera. Ma “FAME” non è solo un omaggio alle origini, è molto di più, è la sua esigenza ancora intatta di raccontare in modo onesto e crudo la società in cui viviamo.

Il lavoro di Jake La Furia si distingue per la capacità di arrivare dritto al pubblico grazie alla sua ricerca costante e alla sua urgenza comunicativa. L’album “FAME” includerà una serie di collaborazioni con artisti come Rose Villain, Artie 5ive, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Ernia, Noyz Narcos, Tony Boy, Papa V, anice, Bresh e Alborosie, confermando la varietà e la ricchezza del progetto.

La data di uscita di “FAME” è attesa con grande interesse dai fan dell’artista, che hanno già avuto modo di apprezzare alcune anticipazioni pubblicate sulle piattaforme social di Jake La Furia. L’album sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD e vinile, garantendo un’ampia scelta per i collezionisti e gli amanti della musica in generale.

Dopo un anno ricco di successi e progetti importanti, Jake La Furia si appresta, dunque, a regalare ai suoi fan un nuovo capitolo della sua carriera, confermando il proprio status di artista poliedrico e di grande talento nel panorama musicale italiano.