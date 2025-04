JAMES ARTHUR è tornato con il suo nuovo album “PISCES”.

Dopo aver conquistato le classifiche internazionali con “Bitter Sweet Love”, James Arthur è tornato sulla scena musicale con il suo nuovo album, *“PISCES”*. Questo nuovo lavoro del pluripremiato artista britannico promette di portare gli ascoltatori in un viaggio emozionante e ricco di sonorità sperimentali e d’atmosfera, senza però tradire l’autenticità che caratterizza il suo stile.

Il titolo dell’album, “PISCES”, prende spunto dal segno zodiacale di Arthur. “Sono del segno dei Pesci e mi sono sempre riconosciuto nelle caratteristiche di questo segno, introspettivo, sensibile e sognatore. Ogni traccia rappresenta una parte di me. PISCES è il filo conduttore che unisce tutte queste sfumature”, ha raccontato James Arthur. L’intento dell’album è quello di creare una connessione profonda con la musica, le emozioni e il pubblico, come confermato dall’artista stesso: “Volevo creare qualcosa che permettesse ai fan di conoscermi davvero, nei momenti belli e in quelli difficili, nei sogni e nella realtà. Questo dualismo è il cuore pulsante di ogni canzone”.

Dal punto di vista sonoro, “PISCES” rappresenta una notevole evoluzione nella carriera di Arthur. Celebre per la sua potenza vocale e le ballad emozionanti, l’artista ha voluto optare per un approccio più delicato: “Volevo che questo album fosse diverso: più intimo, più sognante. Le persone si aspettano grandi ballate da me, ma c’è molto di più da scoprire. Questa volta ho voluto spogliarmi di tutto e seguire una direzione più leggera”. Gran parte dell’album è stata scritta insieme a Steve Solomon, collaboratore di lunga data di Arthur, e realizzata con un gruppo selezionato di musicisti. “L’ispirazione astrologica ci ha guidati nella scrittura, lasciandoci grande libertà creativa. Penso veramente che sia il progetto più personale della mia carriera. Ho lasciato andare ogni freno. Questi brani sono parte di me e ancora oggi mi danno i brividi”,

Con oltre 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 11 singoli certificati Platino nel Regno Unito, James Arthur è una delle voci più amate del pop e soul contemporaneo. La sua hit “Say You Won’t Let Go” è stata uno dei brani più ascoltati nel Regno Unito nel 2016, superando i 4 miliardi di stream globali. Con “PISCES”, James Arthur continua a espandere i suoi orizzonti musicali, promettendo di toccare il cuore dei suoi fan in tutto il mondo.