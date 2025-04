James Senese Annuncia l’Uscita di “Ammiscamm chesta vita” e “Metropolis” 

James Senese, uno dei protagonisti più importanti della musica italiana, ha annunciato l’uscita di due singoli, “Ammiscamm chesta vita” e “Metropolis”, previsti per il prossimo 4 aprile. Questi brani saranno le prime tracce estratte dal suo attesissimo ventiduesimo album di inediti, intitolato “Chest nun è ‘a terra mia”, che verrà rilasciato il 2 maggio.

Le due nuove canzoni scelto da Senese per anticipare il suo nuovo lavoro sono cariche di una profonda intensità emotiva. “Ammiscamm chesta vita” è un brano dalle atmosfere magnetiche, un incontro affascinante tra suoni contemporanei ed echi del passato. La voce di Senese, che sembra sfidare il tempo, trasmette con straordinaria potenza la profondità delle esperienze vissute, facendola diventare il cuore pulsante del brano. Dall’altro lato, “Metropolis” è un pezzo strumentale che fonde elettronica e sax, con una sonorità struggente e avvolgente, che cattura l’ascoltatore e ne accresce l’intensità.

Queste due tracce, come affermato dallo stesso artista, sono un piccolo assaggio del nuovo album “Chest nun è ‘a terra mia”, un’opera che invita ad esplorare il valore di aprire il cuore alla bellezza della vita, nonostante il contesto di disillusione in cui viviamo. Un disco che promette di essere un viaggio profondo e significativo, in cui la musica diventa una riflessione sulla condizione umana.

Il 10 maggio, inizia il tour di James Senese, che accompagnerà l’uscita del nuovo album, con la prima data in programma all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Questo tour si preannuncia come un’occasione unica per ascoltare dal vivo il carismatico artista napoletano e il suo straordinario sound.

Da quasi sessant’anni, James Senese rappresenta una delle figure più influenti e rispettate nella musica italiana. Il suo percorso artistico ha attraversato vari generi, dal funk-jazz alla canzone leggera, fino al grande cantautorato, con un’impronta unica che fonde le radici napoletane con le influenze internazionali. È stato un simbolo del movimento Neapolitan Power, scrivendo pagine indimenticabili nella storia della musica, con un repertorio ricco di temi sociali, culturali e identitari, strettamente legati alla sua Napoli e alla sua gente.

James Senese ha raccontato, attraverso il suo sax dal suono inconfondibile, storie di emarginazione, speranza, resistenza e riscatto. Ogni brano è un viaggio che oscilla tra jazz-funk, latin music, tradizione partenopea e mediterranea, riuscendo a mantenere intatto il suo impegno artistico e sociale. Con la sua musica, Senese continua a dar voce alla lotta quotidiana per la dignità, testimoniando una carriera senza compromessi, che non smette mai di ispirare e di emozionare.

“Chest nun è ‘a terra mia” si preannuncia come un lavoro che non solo celebrerà la sua straordinaria carriera, ma offrirà anche una nuova prospettiva sulle sue riflessioni artistiche più intime e universali. Non resta che aspettare l’uscita dell’album il 2 maggio e prepararsi ad un’esperienza unica durante il tour che inizierà il 10 maggio.