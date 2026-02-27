Jeep Avenger protagonista del videoclip “Ossessione” di Samurai Jay al Festival di Sanremo

Il SUV più venduto d’Italia diventa parte integrante dell’immaginario visivo del brano “Ossessione” di Samurai Jay, il cantautore e musicista in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. La Jeep Avenger entra così nel mondo della musica, assumendo un ruolo narrativo centrale nel videoclip ufficiale del brano, dove si fa simbolo di libertà, tensione emotiva e spirito contemporaneo.

Il connubio tra musica e design automobilistico si traduce in un racconto visivo denso e cinematografico. Nel video, caratterizzato da atmosfere sospese tra attrazione e pericolo, la Avenger accompagna il protagonista in un percorso emotivo che incarna il senso stesso dell’ossessione: un’energia capace di spingere oltre i limiti e ridefinire il rapporto con la realtà.

Compatta nelle dimensioni ma autenticamente Jeep per carattere e capacità, la Avenger si distingue per il suo design distintivo e per proporzioni solide che la rendono una presenza dinamica nel videoclip. La sua identità urbana e moderna si integra perfettamente con il linguaggio visivo del progetto, aggiungendo profondità alla narrazione e amplificando il messaggio di libertà personale.

Un linguaggio comune tra Jeep e la nuova generazione: la partecipazione della Avenger al videoclip conferma la volontà del marchio di dialogare con i linguaggi della cultura pop e con le nuove generazioni. In questo contesto, la Avenger diventa una nuova interpretazione dello spirito Jeep: accessibile, tecnologica e perfettamente a proprio agio nei paesaggi metropolitani, ma senza rinunciare al DNA avventuroso che da sempre contraddistingue il marchio.

Nel videoclip, che attinge a un immaginario cinematografico potente e iconico, Jeep Avenger si trasforma da veicolo a elemento espressivo della storia, diventando simbolo di movimento e libertà personale. È una metamorfosi che va oltre la semplice presenza scenica, proiettando il veicolo a rappresentare la ricerca di sé e l’urgenza di spingersi oltre.

Il SUV più venduto d’Italia conferma la sua leadership. Lanciata come il modello più compatto della gamma Jeep, la Avenger rappresenta la porta d’ingresso nel mondo del marchio e offre una sintesi di stile, efficienza e tecnologia, pensata per un pubblico urbano, attivo e connesso.

Non è un caso che Jeep Avenger sia stato il SUV più venduto d’Italia nel 2024, nel 2025 e a gennaio 2026. La chiave di questo successo è la sua capacità di incarnare il principio di Freedom of Choice, offrendo diverse opzioni di motorizzazione in base alle esigenze dei clienti:

• una versione 100% elettrica, per chi desidera un SUV a emissioni zero ma autenticamente Jeep;

• una versione e-Hybrid a 48V con cambio automatico, che riduce consumi ed emissioni senza sacrificare il piacere di guida;

• una versione a benzina, pratica e conveniente;

• la versione 4xe, con trazione integrale elettrificata, che porta la vera capacità off-road Jeep nel segmento B-SUV.

Avenger 4xe The North Face Edition, una delle più recenti edizioni speciali, sottolinea ulteriormente la vocazione del modello all’esplorazione e all’esclusività. Attraverso dettagli di design unici e caratteristiche tecniche avanzate, questa versione celebra l’unione tra spirito d’avventura e raffinatezza estetica.

Con questa nuova collaborazione, la Jeep Avenger consolida la sua immagine di vettura capace di muoversi tra mondi apparentemente lontani — quello della mobilità e quello dell’espressione artistica — fondendoli in un linguaggio comune fatto di libertà, passione e autenticità.