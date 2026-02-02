Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Jeep diventa Official Global Automotive Partner di The Snow League

Published

Jeep ha annunciato una nuova ed entusiasmante collaborazione con The Snow League, la prima lega professionistica interamente dedicata allo snowboard e al freeskiing. Attraverso una partnership pluriennale, Jeep si prepara a rafforzare la propria immagine legata all’avventura e alla performance, unendo le forze con una realtà che sta ridisegnando il panorama degli sport invernali.

La collaborazione si basa su valori comuni di libertà, capacità off-road e spirito d’esplorazione, portando il brand automobilistico a essere protagonista all’interno del circuito fin dalla tappa di Buttermilk, Aspen Snowmass, in programma il 27 e 28 febbraio 2026. Durante gli eventi ufficiali, Jeep presenterà la propria gamma completa di SUV, offrendo esperienze immersive per i fan e l’opportunità di scoprire i modelli più recenti.

Uno degli elementi distintivi di questa partnership è l’introduzione del Jeep Biggest Air Badge, un riconoscimento basato sulla performance che premierà il salto più spettacolare (“Biggest Air”) in ogni competizione halfpipe della lega. A ogni tappa, un atleta uomo e una donna riceveranno il badge per la miglior esibizione. Questo premio mira a celebrare audacia, potenza e innovazione – qualità che rappresentano tanto lo spirito competitivo degli atleti quanto l’essenza del marchio Jeep.

Oltre al riconoscimento sportivo, i vincitori indosseranno una patch fisica del marchio Jeep, garantendo al brand visibilità costante durante le gare e le trasmissioni internazionali.

Il fondatore di The Snow League, Shaun White, sarà ambassador globale di Jeep, proseguendo una lunga collaborazione con il brand. La sua presenza consolida l’autenticità della partnership e ne rafforza la credibilità nel mondo degli action sports.

Il CEO di The Snow League, Omer Atesmen, ha dichiarato: «Accogliere Jeep in The Snow League come nostro partner automotive globale rappresenta un momento entusiasmante per la lega. Jeep è un brand iconico con l’avventura nel proprio DNA e, insieme, stiamo creando qualcosa che va oltre una partnership tradizionale. Dall’introduzione del Jeep Badge alle attivazioni divertenti e immersive durante i nostri eventi, questa collaborazione ci consente di elevare la competizione, coinvolgere i fan in nuovi modi e continuare a costruire il futuro degli sport invernali professionistici».

Anche Bob Broderdorf, CEO del brand Jeep, ha sottolineato l’importanza di questa nuova sinergia: «Da oltre 80 anni Jeep aiuta appassionati di adrenalina e rider a inseguire avventure sulla neve. In qualità di partner ufficiale della prima lega professionistica di sport sulla neve al mondo, stiamo dando un nuovo significato al concetto di “Snow Mode”, insieme a Shaun White e agli altri atleti di The Snow League, grazie ad attivazioni evento inedite e all’introduzione del Jeep “Biggest Air” Badge per celebrare ciò che il brand Jeep conosce molto bene: potenza e prestazioni nella powder».

La partnership includerà inoltre una forte integrazione sui social media e nelle trasmissioni ufficiali della lega, portando lo storytelling Jeep direttamente all’interno della copertura mediatica globale. The Snow League, infatti, gode di una visibilità in oltre 175 Paesi, grazie a un network di partner televisivi, piattaforme streaming e digitali distribuite sui sei continenti.

Fondata nel giugno 2024 da Shaun White, The Snow League rappresenta la prima lega professionistica dedicata agli sport invernali con un format globale di quattro eventi e un montepremi complessivo di 2,2 milioni di dollari. Dopo le tappe inaugurali di Aspen Snowmass e Yunding Snow Park, la stagione 2026 proseguirà ad Aspen e si concluderà a LAAX, in Svizzera, dal 19 al 21 marzo, dove verranno incoronati i primi campioni mondiali della lega.

Con questa nuova alleanza, Jeep conferma la propria visione di marchio simbolo di libertà e prestazione, estendendo il suo spirito off-road anche sulle piste innevate di tutto il mondo.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Spettacolo

TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE” certificato disco d’oro

Sport

LG e Snowit insieme per una promozione che porta gli appassionati direttamente sulle piste

Spettacolo

Roshelle, una nuova rinascita con “L’origine del mondo”: il big bang del suo prossimo album

Moda

Intimissimi celebra San Valentino 2026 con una nuova idea di seduzione: più libera, luminosa e personale

Spettacolo

“Sanremo è…”: il nuovo videopodcast di Alessandro Cattelan accompagna gli artisti verso il Festival

Motori

Jaguar GT elettrica: la nuova luxury a quattro porte sfida il gelo artico prima del debutto ufficiale

Tecnologia

Samsung porta Fender Play sui TV: imparare la chitarra diventa un’esperienza da salotto

Spettacolo

Grammy Awards 2026: trionfano Kendrick Lamar e Lady Gaga, serata di record e sorprese

Tecnologia

HUAWEI FreeClip 2: l’eleganza della versione oro rosa arriva in Italia

Spettacolo

Da oggi al cinema il biopic “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO”

Giochi

TEKKEN 8: Annunciata la Stagione 3 con nuovi personaggi e novità sul World Tour 2026

Sport

Adidas presenta il sistema ClimaWarm: il futuro del pre-riscaldamento per gli sport invernali

Motori

Jeep diventa Official Global Automotive Partner di The Snow League

Motori

CHERY debutta in Italia: si completa la strategia europea del Gruppo

Motori

CUPRA lancia la nuova gamma Business: innovazione e identità per il mercato professionale

Giochi

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arriva su Nintendo Switch 2

Motori

Hyundai IONIQ 3: la nuova compatta elettrica che segna una svolta per il brand

Spettacolo

LEO GASSMANN duetterà con AIELLO a Sanremo sulle note del brano di COCCIANTE “Era tutto già previsto”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare