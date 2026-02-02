Jeep diventa Official Global Automotive Partner di The Snow League

Jeep ha annunciato una nuova ed entusiasmante collaborazione con The Snow League, la prima lega professionistica interamente dedicata allo snowboard e al freeskiing. Attraverso una partnership pluriennale, Jeep si prepara a rafforzare la propria immagine legata all’avventura e alla performance, unendo le forze con una realtà che sta ridisegnando il panorama degli sport invernali.

La collaborazione si basa su valori comuni di libertà, capacità off-road e spirito d’esplorazione, portando il brand automobilistico a essere protagonista all’interno del circuito fin dalla tappa di Buttermilk, Aspen Snowmass, in programma il 27 e 28 febbraio 2026. Durante gli eventi ufficiali, Jeep presenterà la propria gamma completa di SUV, offrendo esperienze immersive per i fan e l’opportunità di scoprire i modelli più recenti.

Uno degli elementi distintivi di questa partnership è l’introduzione del Jeep Biggest Air Badge, un riconoscimento basato sulla performance che premierà il salto più spettacolare (“Biggest Air”) in ogni competizione halfpipe della lega. A ogni tappa, un atleta uomo e una donna riceveranno il badge per la miglior esibizione. Questo premio mira a celebrare audacia, potenza e innovazione – qualità che rappresentano tanto lo spirito competitivo degli atleti quanto l’essenza del marchio Jeep.

Oltre al riconoscimento sportivo, i vincitori indosseranno una patch fisica del marchio Jeep, garantendo al brand visibilità costante durante le gare e le trasmissioni internazionali.

Il fondatore di The Snow League, Shaun White, sarà ambassador globale di Jeep, proseguendo una lunga collaborazione con il brand. La sua presenza consolida l’autenticità della partnership e ne rafforza la credibilità nel mondo degli action sports.

Il CEO di The Snow League, Omer Atesmen, ha dichiarato: «Accogliere Jeep in The Snow League come nostro partner automotive globale rappresenta un momento entusiasmante per la lega. Jeep è un brand iconico con l’avventura nel proprio DNA e, insieme, stiamo creando qualcosa che va oltre una partnership tradizionale. Dall’introduzione del Jeep Badge alle attivazioni divertenti e immersive durante i nostri eventi, questa collaborazione ci consente di elevare la competizione, coinvolgere i fan in nuovi modi e continuare a costruire il futuro degli sport invernali professionistici».

Anche Bob Broderdorf, CEO del brand Jeep, ha sottolineato l’importanza di questa nuova sinergia: «Da oltre 80 anni Jeep aiuta appassionati di adrenalina e rider a inseguire avventure sulla neve. In qualità di partner ufficiale della prima lega professionistica di sport sulla neve al mondo, stiamo dando un nuovo significato al concetto di “Snow Mode”, insieme a Shaun White e agli altri atleti di The Snow League, grazie ad attivazioni evento inedite e all’introduzione del Jeep “Biggest Air” Badge per celebrare ciò che il brand Jeep conosce molto bene: potenza e prestazioni nella powder».

La partnership includerà inoltre una forte integrazione sui social media e nelle trasmissioni ufficiali della lega, portando lo storytelling Jeep direttamente all’interno della copertura mediatica globale. The Snow League, infatti, gode di una visibilità in oltre 175 Paesi, grazie a un network di partner televisivi, piattaforme streaming e digitali distribuite sui sei continenti.

Fondata nel giugno 2024 da Shaun White, The Snow League rappresenta la prima lega professionistica dedicata agli sport invernali con un format globale di quattro eventi e un montepremi complessivo di 2,2 milioni di dollari. Dopo le tappe inaugurali di Aspen Snowmass e Yunding Snow Park, la stagione 2026 proseguirà ad Aspen e si concluderà a LAAX, in Svizzera, dal 19 al 21 marzo, dove verranno incoronati i primi campioni mondiali della lega.

Con questa nuova alleanza, Jeep conferma la propria visione di marchio simbolo di libertà e prestazione, estendendo il suo spirito off-road anche sulle piste innevate di tutto il mondo.