JENNIE: il 7 marzo esce l’atteso album di debutto “RUBY”

Il 7 marzo segnerà l’uscita di “Ruby”, l’attesissimo album di debutto solista della superstar sudcoreana JENNIE, già disponibile in pre-order (QUI). Dopo aver conquistato il mondo con la sua carriera musicale nei BLACKPINK, JENNIE si prepara a un nuovo capitolo da solista, che promette di sorprendere i suoi fan con una proposta artistica ancora più eclettica e personale.

“Ruby” sarà composto da 15 brani, tra cui il singolo di successo “Mantra”, e presenterà un mix di generi musicali che metteranno in risalto l’abilità di JENNIE di adattarsi a diversi stili, dimostrando la sua versatilità come artista.

Un altro punto forte dell’album sarà la collaborazione con alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale, tra cui Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKJ e Kali Uchis. I featuring contribuiscono ad ampliare la portata di “Ruby”, arricchendo ogni traccia con un tocco unico e distintivo.

Inoltre, l’album sarà disponibile in versione digitale e in due edizioni fisiche: una Photobook, che offrirà un’esperienza visiva e emozionale, e un CD digipack. Ogni versione fisica includerà una speciale JENNIE Only Album, contenente le tracce eseguite esclusivamente dalla cantante, senza le collaborazioni presenti nella versione digitale.

A rendere ancora più speciale il lancio di “Ruby” ci sarà un evento imperdibile per i fan: il debutto da solista di JENNIE al Coachella, dove si esibirà il 13 e 20 aprile, un’occasione per ascoltare dal vivo le sue nuove canzoni e per celebrare questo traguardo nella carriera della giovane artista.