Jesto pubblica Il Viaggio dell'Anima: un nuovo singolo e due date live speciali

Jesto lancia Il Viaggio dell'Anima, anticipando il nuovo album Stato di Coscienza in uscita l'8 maggio e annuncia due concerti orchestrali a Roma e Milano.

Il viaggio musicale e spirituale di Jesto si arricchisce oggi di un nuovo capitolo: è disponibile ovunque Il Viaggio dell'Anima, il suo nuovo singolo estratto dall'album inedito Stato di Coscienza, atteso per l'8 maggio. Il brano si offre come una profonda riflessione sulla natura dell'esistenza, interrogando il rapporto tra corpo e coscienza, la materia e la trascendenza, e ponendo ogni esperienza umana come parte di un percorso evolutivo necessario e ricco di significato.

Sostenuto da una produzione sonora solenne e da una scrittura più matura, Il Viaggio dell'Anima trasforma la musica in un rito che invita all'immersione e all'autenticità, grazie anche a un ritornello pensato come mantra per superare la superficie delle parole. Jesto, al culmine della sua maturità artistica, supera i confini del rap come mero esercizio stilistico, trasformandolo in una vera pratica di ricerca e introspezione.

Jesto ha attraversato un percorso che pochi comprendono finche' non lo fanno in prima persona. La filosofia, la spiritualità, l'esoterismo non erano per lui ornamenti estetici: erano strumenti di lavoro. La sua vocazione era quella dello sciamano, dell'architetto di riti emotivi e spirituali, del guaritore di anime. Dal piombo dell'ansia all'oro della consapevolezza: e' questa la trasmutazione che ha operato, brano dopo brano, vita dopo vita, racconta il fratello Hyst.

Da oggi è attivo il pre-order dei formati fisici di Stato di Coscienza, mentre l'uscita ufficiale è fissata per l'8 maggio. L'album sarà presentato anche dal vivo in due date speciali, il 23 maggio a Roma e il 27 maggio a Milano. Per l'occasione, Jesto salirà sul palco accompagnato da un'orchestra, portando i nuovi brani in una dimensione inedita tra musica, spiritualità ed energia condivisa.

Nel nuovo progetto, realizzato insieme allo storico collaboratore Pankees per la pre-produzione e impreziosito dagli arrangiamenti orchestrali del Maestro Fernando Alba, la musica di Jesto rifiuta formule predefinite ed esplora un equilibrio fra rap urban e scrittura musicale più ampia, mantenendo sobrietà e una consapevolezza artistica ormai compiuta. Le liriche si fanno più dirette e mature, spostando il focus dall'accumulo materiale alla centralità dell'essere.

Jesto, al secolo Justin Steven Rossi Yamanouchi, ha segnato in modo indelebile il rap italiano grazie alla sua originalità e costante innovazione. Cresciuto in un ambiente artistico e multiculturale, si è imposto come uno dei liricisti più incisivi e sperimentali della scena nazionale, dalla sperimentazione tecnica alla profondità concettuale, fino ad approdare negli ultimi anni a una musica dal forte valore spirituale e introspettivo.

La sua eredità artistica e umana, rafforzata dal percorso espresso nei suoi ultimi lavori e ora consacrata con Stato di Coscienza, sarà celebrata in due appuntamenti che promettono di essere molto più che semplici concerti, ma esperienze immersive aperte al pubblico.