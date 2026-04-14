Jesto, il viaggio dell'anima: nuovo singolo e album postumo in arrivo

Jesto ritorna con una nuova pagina artistica attraverso Il Viaggio dell'Anima, singolo disponibile ovunque dal 17 aprile e anticipazione di Stato di Coscienza, l'album postumo in uscita l'8 maggio 2026. L'artista romano, scomparso nella notte tra il 31 luglio e il 1º agosto 2025, lascia così un'ultima, importante testimonianza del suo percorso di ricerca tra materia, coscienza e suono.



Il nuovo brano si sviluppa come una profonda meditazione sul senso del vivere, esplorando le dinamiche tra corpo e coscienza, esperienza e trascendenza. In questa visione, la sofferenza diventa strumento di crescita e la materia da limite evolve in occasione di trasformazione interiore. Il tappeto sonoro solenne e la struttura quasi rituale del singolo conducono l'ascoltatore in uno spazio di riflessione dove il rap di Jesto si trasforma in indagine spirituale e ricerca di significato.



La scrittura di Jesto raggiunge nel progetto uno dei suoi vertici più maturi: il rap non più solo talento tecnico, ma pratica di esplorazione interiore. L'album Stato di Coscienza, prodotto da Maqueta Records, Triggger e Sony Music Italy, si presenta come una vera e propria eredità artistica e spirituale, in cui suoni orchestrali, rap e introspezione si intrecciano senza formule predefinite. Fondamentale il lavoro con Pankees, storico collaboratore, e l'arrangiamento orchestrale curato dal Maestro Fernando Alba.



Jesto parte da sé, traendo linfa dalle proprie contraddizioni e dal disagio per trasformare la musica in strumento di elevazione. L'artista non cerca approvazione, ma esprime un'urgenza espressiva che unisce introspezione e visione universale. Dai primi racconti provocatori alla consapevolezza di Samsara, il percorso artistico si evolve verso la ricerca interiore, dove la realtà esterna riflette quella interiore e ogni esperienza si trasforma in crescita.



"Dal piombo dell'ansia all'oro della consapevolezza: e' questa la trasmutazione che ha operato, brano dopo brano, vita dopo vita", afferma il fratello Hyst, sottolineando il percorso unico e visionario dell'artista.



I nuovi brani saranno presentati anche dal vivo con due appuntamenti speciali il 23 maggio all'Hacienda di Roma e il 27 maggio al Circolo Magnolia di Milano. Sul palco, Jesto sarà accompagnato da un'orchestra dal vivo per uno spettacolo che si preannuncia come un'esperienza condivisa tra musica ed energia, andando oltre il format tradizionale del concerto rap.



Jesto, alias Justin Steven Rossi Yamanouchi, ha segnato il rap italiano sfuggendo alle etichette e innovando sul piano tecnico e concettuale. Primo a sperimentare l'autotune e a esportare il triple step, ha reso la punchline uno standard di qualità nel panorama nazionale, crescendo dal freestyle ai brani di introspezione. Nato in una famiglia di artisti e cresciuto tra Roma e il mondo, il suo percorso riflette una costante evoluzione tra esuberanza e spiritualità traghettata fino agli ultimi lavori, culminando ora nell'uscita di Stato di Coscienza.



Il pre-order dei formati fisici, LP nero e CD, è già disponibile, mentre l'album rappresenta un lascito speciale che unisce ricerca artistica e autenticità, ponendosi come traccia duratura nel tempo.