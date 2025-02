JOAN THIELE e MACE nel pre-ferragosto del Locus festival

Joan Thiele, una delle protagoniste più luminose del 75º Festival di Sanremo, sarà tra gli ospiti di punta del Locus Festival 2025, in una serata speciale che anticipa Ferragosto. Il 14 agosto, sul palco di Locorotondo, la cantautrice e producer presenterà il suo universo musicale, affiancata dal dj set di MACE, in un evento che si preannuncia imperdibile. Entrambi gli artisti saranno presenti in esclusiva regionale per la Puglia.

Joan Thiele, artista poliedrica con radici tra la Colombia e l’Italia, si distingue per un sound che fonde R&B, soul, suggestioni jazz e richiami cinematografici ispirati ai grandi compositori italiani degli anni ’60 e ’70, come Piero Umiliani e Piero Piccioni. Il suo percorso musicale si è sviluppato attraverso lavori di grande impatto, dall’EP “Operazione Oro” alla trilogia “Atti”, che esplora un immaginario sonoro intimo e cinematografico. La sua affermazione definitiva arriva nel 2023 con il David di Donatello per la Miglior Canzone Originale, grazie al brano “Proiettili”, tratto dal film “Ti mangio il cuore”. A Sanremo 2025, con il brano “Eco”, Joan ha offerto una riflessione potente sulle paure personali e sull’importanza di affrontarle con coraggio, consolidando il suo status di rivelazione musicale dell’anno.

Ad arricchire la stessa serata ci sarà MACE, uno dei producer più influenti della scena musicale italiana contemporanea. Partito come dj nei primi anni Duemila, ha collaborato con artisti del calibro di Salmo, Ghali, Blanco, Fabri Fibra, Rkomi, Marracash e Venerus, ma anche con nomi internazionali come FatBoy Slim, Diplo e Sjava. Il suo dj set promette un viaggio sonoro coinvolgente, tra le atmosfere dei suoi album “OBE”, “MĀYĀ” e “OLTRE”, produzioni esclusive e un mix di elettronica ipnotica e avvolgente.

Il Locus Festival 2025 si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana, con un programma che, dall’8 al 14 agosto a Locorotondo, vedrà esibirsi artisti internazionali come Mogwai, The Fearless Flyers, Marc Rebillet e Disco Bambino, oltre a grandi nomi italiani come Baustelle e Afterhours. Gli eventi si estenderanno anche ad altre località pugliesi, con ospiti del calibro di Nile Rodgers & CHIC, Brunori Sas, Nayt, Psicologi e Diodato.

Con il claim “sounds like stars”, il Locus Festival si conferma un punto di riferimento per la musica live in Italia, regalando al pubblico un’esperienza unica sotto il cielo stellato di Locorotondo.