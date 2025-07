Jovanotti e il rivoluzionario #JOVABIKEPARTY: musica e avventura sulle due ruote

In un’estate segnata dall’unicità e dall’innovazione, Lorenzo Jovanotti ha portato in scena un evento irripetibile: il #JOVABIKEPARTY al No Borders Music Festival. Questo concerto, primo nel suo genere, è stato pensato per celebrare l’amore per la musica e la libertà, intrecciato con l’avventura su due ruote. Un progetto visionario che ha preso il via da Cortona, con Jovanotti in sella alla sua bici.

L’unica esibizione live dell’estate 2025 per Jovanotti ha registrato il tutto esaurito in soli 34 minuti. 5.000 spettatori si sono radunati ai piedi delle Alpi Giulie, raggiungendo il luogo del concerto esclusivamente in bicicletta. In uno scenario incantevole, dove gli orizzonti di Italia, Austria e Slovenia si incontrano, il No Borders Music Festival ha incarnato a pieno le passioni travolgenti di Jovanotti: musica, bici e avventura.

Sinergia pura quella tra Jovanotti e il suo pubblico, sostenuta non solo dalla natura circostante ma anche dagli elementi atmosferici. “Un concerto salutato dal vento, la pioggia e il sole”, ha dichiarato Jovanotti, descrivendo l’intensità del momento vissuto.

Accanto a Jova, la sua banda di fedeli compagni di viaggio: Paolo Bettini, oro olimpico ed ex Ct della nazionale di ciclismo, Daniele Bennati, campione pluripremiato, Maria Vittoria Griffoni, alias la Cheffa e neo ciclista, Fred Morini, fisioterapista e appassionato di bici, e Augusto Baldoni, detto Gus, compagno di viaggi indimenticabili.

Lo spettacolo ha avuto inizio alle 14:15, con la J Street Band di PALAJOVA completa di talentuosi musicisti come Saturnino e Christian “Noochie” Rigano. A dare intensità allo show, le esibizioni di Gianluca Petrella e la sezione fiati, insieme alle voci coinvolgenti di Micol Touadi, Jennifer Vargas e Morris Pradella.

Jovanotti ha eseguito un mix esplosivo di grandi classici e brani del nuovo album Il corpo umano vol.1, tra cui il singolo amato Occhi a cuore. Questi pezzi sono stati magistralmente reinterpretati nella versione live di JOVA! LIVE! LOVE!, l’album ufficiale del tour che ha registrato numeri straordinari: 591.123 spettatori in 54 date sold out nei palazzetti italiani.

Il #JOVABIKEPARTY non è stato solo un concerto, ma una dichiarazione d’intenti radicale, un invito a vivere il futuro nel segno della leggerezza e della sostenibilità, con “lo sguardo avanti, il cuore aperto e i piedi sui pedali”. Jovanotti ha dimostrato ancora una volta come la musica possa essere il punto d’incontro per passioni condivise, creando esperienze collettive indimenticabili.