Jovanotti raddoppia al Circo Massimo: due serate “al Massimo” per chiudere l’estate

Roma si prepara ad accogliere un doppio appuntamento evento con Lorenzo Jovanotti. Dopo il sold out del primo concerto, l’artista annuncia una seconda data al Circo Massimo il 13 settembre, trasformando il finale del tour “L’Arca di Loré – Jova Summer Party” in un vero e proprio abbraccio collettivo con la Capitale.

“Jova al Massimo” è più di un concerto: è la chiusura di un viaggio estivo che attraversa l’Italia tra musica, incontri e strade. Dopo le tappe in Sardegna, Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia, il tour torna a Roma, la città dove tutto è cominciato, proprio a pochi giorni dal compleanno “più tondo” di Lorenzo. Due notti nel cuore della Capitale per un’esperienza che si annuncia unica, tra suoni, energia e condivisione.

Ogni serata sarà pensata come un continuum di musica e vita. Dal primo pomeriggio il Circo Massimo si trasformerà in uno spazio aperto e dinamico, attraversato da performance e ritmi che condurranno il pubblico fino al concerto serale. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è regalare un’esperienza immersiva che inizi molto prima che si accendano le luci del palco.

A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presenza di grandi nomi della scena elettronica internazionale. Il 12 settembre salirà in console Benny Benassi, storico collaboratore di Jovanotti e protagonista di numerose avventure musicali condivise con lui. Il 13 settembre sarà la volta di Afrojack, per un set esclusivo che promette di infiammare il Circo Massimo.

Il palco rimarrà aperto, con un flusso continuo di musica e partecipazione, per costruire due serate che vanno oltre il semplice concerto e diventano un racconto in movimento.

Il “Jova Summer Party” è pensato come un percorso, non una serie di date: ogni tappa cambia forma e ritmo, adattandosi ai luoghi e alle persone. La formula è quella del viaggio — un attraversamento che unisce palco e strada. Lungo le tappe del tour, Lorenzo ha portato avanti anche il suo JovaGiro, percorrendo tratti d’Italia in bicicletta per incontrare il pubblico e diffondere un’idea di movimento consapevole e sostenibile.

A fare da colonna sonora, le grandi hit di sempre e i brani del nuovo disco Niuiorcherubini, registrato a New York in soli sei giorni e pubblicato a sorpresa lo scorso novembre. Un album “nato da un’urgenza creativa”, che si trasforma ad ogni concerto come materia viva, in dialogo continuo con il pubblico.

Il processo di creazione di questo lavoro è stato raccontato anche nello speciale televisivo JOVAYORK – La musica dell’anima, prodotto da Soleluna e trasmesso su Sky Uno e Sky Documentaries, che mostra il dietro le quinte di un progetto musicale nato “dal contesto, dal processo e dal tempo della creazione”.

L’appuntamento al Circo Massimo rappresenta quindi il coronamento di un’estate di musica, viaggi e incontri. Due serate nello stesso luogo, non per ripetersi, ma per completare un racconto iniziato mesi fa: un saluto alla stagione estiva e un ritorno alle origini.

I biglietti per la nuova data del 13 settembre saranno disponibili dalle ore 14.00 di oggi sui principali circuiti di vendita.

Il “Jova Summer Party” è realizzato con il supporto di numerosi partner: Banca Ifis, a2a, Fanta, Fiat, Sephora, Vivident e altri brand che accompagnano il tour, insieme ai partner ufficiali e tecnici che contribuiscono alla riuscita di un evento pensato come festa, viaggio e visione.

Quando la musica incontra la città, tutto diventa “al Massimo”. E Jovanotti, ancora una volta, porta Roma — e il pubblico italiano — a ballare sotto un unico cielo.

