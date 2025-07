Jovanotti reinventa la musica dal vivo: Il Bike Concert al No Borders Music Festival

L’estate 2025 si arricchisce di un evento senza precedenti firmato Lorenzo Jovanotti. Il celebre cantautore italiano si prepara ad esibirsi in un’inedita forma di concerto: il Bike Concert, parte del prestigioso No Borders Music Festival. Un evento unico, fissato per sabato 26 luglio, che si svolgerà nella suggestiva cornice dei Laghi di Fusine in Friuli Venezia Giulia, unendo musica, spirito d’avventura e sostenibilità.

Un concerto accessibile solo a chi arriva in bici. Questa la regola del gioco: niente auto, solo biciclette. Un massimo di 5.000 appassionati potranno assistere all’unico concerto estivo di Jovanotti, raggiungendo il luogo esclusivamente in sella alla propria bici. Il biglietto, andato sold out in pochi minuti, è il lasciapassare per una grande avventura collettiva che annulla ogni forma di inquinamento acustico e ambientale, lasciando spazio alla sola melodia naturale delle ruote che girano.

Lorenzo Jovanotti, iconico cantautore e instancabile amante dell’avventura e dello sport, ha accettato con entusiasmo la sfida lanciata dal No Borders Music Festival: “Il 26 luglio, insieme alla band di PALAJOVA, faremo l’unico concerto di questa estate. Ma non sarà un concerto qualsiasi: sarà una follia meravigliosa. Ci saranno 5.000 persone… tutte arrivate in bicicletta!”.

Dopo un incidente che l’ha costretto a una pausa, Lorenzo è tornato in sella alla sua bicicletta. Ha così intrapreso un viaggio di 770 chilometri dalla sua Cortona fino ai Laghi di Fusine. Un viaggio reso speciale dalla presenza di amici e raccontato giorno per giorno sui suoi canali social, che si sta trasformando in un vero diario di bordo ricco di emozioni e incontri significativi.

Sul palco del No Borders Music Festival, Jovanotti sarà accompagnato dall’incredibile J Street Band di PALAJOVA. Con una formazione d’eccezione, il concerto promette di essere un’esperienza musicale potente e poetica. Tra i musicisti, spiccano Saturnino al basso, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, e Gianluca Petrella alla guida della sezione fiati. La produzione è curata da Trident Music, assicurando un evento all’altezza delle aspettative.