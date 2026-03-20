JULI: fuori oggi “Quelli come me”, nuovo singolo insieme a Coez

Dopo due anni dal successo di “Ho voglia di te” con Emma e Olly, JULI torna sulla scena musicale con un nuovo singolo: “Quelli come me”, la sua prima collaborazione con Coez. Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e segna un nuovo capitolo nel percorso del giovane produttore, autore e musicista classe ’98.

Con 34 dischi di platino, 28 dischi d’oro e oltre 1 miliardo di stream globali, JULI si conferma come una delle firme più riconoscibili e influenti del panorama musicale italiano contemporaneo. Con “Quelli come me”, propone un brano che nasce in modo spontaneo, chitarra e voce, mantenendo intatta la sua autenticità e semplicità. Il risultato è una canzone intensa e delicata, in cui il contrasto tra melodia e testo genera un’atmosfera dolcemente malinconica.

Il brano, definito un vero e proprio inno generazionale, parla della ricerca di connessione e somiglianza tra le persone. Come dichiara l’artista: “Questo è un brano che nasce dopo due giorni di studio. Il ricordo più bello è stato che dopo averlo scritto siamo andati a cena anche con altri amici e con un giro in macchina ce lo siamo goduto al massimo allo stereo. Tutto il pezzo è un ‘sono come te e tu sei come me’, un tu che si riferisce ad un’altra persona ma che in realtà parla anche a sé stessi.”

Coez, che per la prima volta collabora con JULI, racconta: “Sono andato a trovare Juli in studio qualche mese fa e ci siamo trovati in sintonia immediatamente, sembra scontato ma oggi non è facile trovare artisti in fissa per le CANZONI. ‘Quelli come me’ è nata quasi di getto e mi ha dato subito delle vibes di aria nuova.”

Il ritorno di JULI segue un percorso artistico di costante crescita. Nato ad Aosta e cresciuto artisticamente a Torino, JULI inizia giovanissimo a farsi notare nel panorama nazionale, lavorando con nomi di rilievo come Shade, Boro Boro e Oliver Green. Nel tempo amplia le sue collaborazioni con artisti del calibro di Mambolosco, Fred De Palma, Alfa, Dargen D’Amico e Baby K.

Dal 2020 l’intesa artistica con Olly diventa un punto centrale della sua carriera: produce l’album “Il mondo gira” (2022) e cura la partecipazione a Sanremo 2023 con “Polvere”. Nel 2024 è nuovamente al Festival come autore e produttore di due brani, “Apnea” di Emma e “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma, a cui si aggiunge la hit multiplatino “L’ultima poesia” di Ultimo e Geolier.

Nello stesso anno JULI entra a far parte del roster di EMI Records (Universal Music), pubblicando “Ho voglia di te” insieme a Emma e Olly, già certificato platino con oltre 60 milioni di stream. Segue la produzione e la co-scrittura di “Tutta vita”, secondo album di Olly, uscito a fine 2024, esordito alla #1 della classifica FIMI e anch’esso disco di platino.

Il 2025 segna un traguardo straordinario: a Sanremo JULI è autore e produttore di “Balorda nostalgia” di Olly, il brano vincitore del Festival. Da lì continuano le collaborazioni di successo, tra cui “Bella davvero”, scritta da Ultimo e prodotta da Juli, e il repack dell’album “Tutta vita (sempre)”, mentre prosegue anche la direzione artistica del tour nei palasport di Olly.

Con “Quelli come me”, JULI consolida ulteriormente il proprio ruolo come uno dei produttori e autori più incisivi della nuova generazione. Un artista capace di combinare autenticità, sensibilità e una visione musicale che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.