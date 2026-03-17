K-POP IS COMING:il tour tribute che accende l’Italia dopo il trionfo agli Oscar

Il successo mondiale del genere K-pop conquista anche i palcoscenici italiani con “K-POP IS COMING”, lo spettacolo tribute ispirato al film d’animazione “K-pop Demon Hunters”, fresco vincitore di due premi Oscar come Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale per il brano “Golden”. Dopo il trionfo hollywoodiano, l’onda coreana prosegue il suo viaggio in Italia con una tournée che attraversa il Paese da nord a sud, promettendo energia, emozione e autentica atmosfera K-pop.

“K-POP IS COMING” si presenta come un’esperienza immersiva che unisce musica dal vivo, narrazione e visual spettacolari, mescolando ritmo, coreografie e suoni in un flusso continuo di luci, movimento e potenza scenica. Un concentrato di energia che trasporta gli spettatori nel cuore pulsante del pop asiatico contemporaneo.

Sul palco, un brillante trio femminile e una band ripercorrono in chiave dal vivo i più celebri brani del mondo K-pop, reinterpretandoli con arrangiamenti originali e una resa sonora di grande intensità. A dare forma e forza visiva allo spettacolo è il corpo di ballo composto da dieci performer che, con precisione coreografica e dinamismo, vivono ogni brano come un viaggio scenico in continua trasformazione. Le luci laser, i LED wall e gli effetti speciali creano un ambiente futuristico che trasporta il pubblico in un universo visivo sorprendente e coerente con le suggestioni del genere.

“K-POP IS COMING” è molto più di un concerto: è un omaggio alla potenza comunicativa, estetica e culturale del fenomeno K-pop, un tributo capace di unire generazioni e di raccontare un movimento globale che da tempo travalica i confini musicali. La produzione, firmata Teatro Apparte in collaborazione con Authentic JAM, propone uno spettacolo intenso e coinvolgente, costruito per entusiasmare spettatori di ogni età.

Il tour toccherà numerose città italiane, tra cui Firenze, Napoli, Roma, Bassano del Grappa, Rende, Pescara, Parma, Capannori, Palermo, Catania e molte altre località fino al prossimo ottobre. Tra le prime tappe: il 2 e 3 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 4 aprile al Teatro Palapartenope di Napoli e il 5 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con diversi spettacoli già sold out o programmati in nuove date.

L’estate vedrà lo show protagonista anche nei principali festival italiani, da Marina di Pietrasanta a Castiglioncello, passando per Santa Maria del Cedro e Empoli, fino a chiudere il 18 ottobre al Palasport di Bolzano.

Con il suo linguaggio universale fatto di ritmo, colore e intensità emotiva, “K-POP IS COMING” promette di essere uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale e musicale italiana, capace di trasformare ogni tappa in una celebrazione dell’energia e della cultura pop coreana che continua a conquistare il mondo.