Kagawa-Kai completa il roster di Screamer: il torneo di corse più atteso del 2026

Milestone ha annunciato oggi l’ingresso di Kagawa-Kai nel roster di Screamer, completando la formazione delle quindici squadre pronte a sfidarsi nel più grande torneo di corse su strada mai organizzato. Con questa nuova partecipazione, il gioco raggiunge la sua composizione definitiva, promettendo un’esperienza intensa e carica di adrenalina.

Kagawa-Kai è descritta come una delle organizzazioni criminali più temute, una famiglia che recluta giovani con un passato difficile per trascinarli in un mondo dominato da crimini e rivalità. La loro presenza nel torneo aggiunge una nota di oscurità e complessità, sottolineando ulteriormente il tono drammatico che caratterizza Screamer.

Il gruppo è guidato da Noboru Sato, un pilota leggendario e figura storica delle corse clandestine, temuto come il più grande *Screamer* mai apparso. Il suo ritorno sulla scena è sufficiente a incutere rispetto e timore negli avversari, ponendolo immediatamente sotto i riflettori del mondo delle corse illegali. Al suo fianco corre il fratello maggiore Keiji Sato, deciso a ottenere maggiore riconoscimento all’interno dell’organizzazione e a superare quella rivalità familiare che da sempre li accompagna. A completare il team arriva il giovane e arrogante Akemi Nomura, pilota dal carattere impulsivo ma dotato di un talento eccezionale.

Insieme, Noboru, Keiji e Akemi formano una squadra unita da legami complessi e da un senso di lealtà che va oltre la competizione. Corrono non per la fama o per il denaro, ma per qualcosa di molto più importante: la famiglia.

Con la presentazione di Kagawa-Kai, Milestone chiude ufficialmente il roster dei quindici partecipanti al torneo, ognuno con la propria storia, motivazione e stile di guida. Screamer si conferma dunque come un titolo che unisce azione, narrativa e competizione ad alta velocità, spingendo l’esperienza di gioco verso un livello ancora più coinvolgente.

L’uscita di Screamer è prevista per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, portando i giocatori nel cuore di un torneo dove ogni curva non è solo una sfida di abilità, ma anche di lealtà e sopravvivenza.