KAROL G Annuncia il Nuovo Album “Tropicoqueta”: un omaggio alla comunità Latina

La superstar globale KAROL G ha annunciato l’uscita del suo nuovo album in studio, “Tropicoqueta”, previsto in tutto il mondo per il prossimo 20 giugno. Seguita da oltre 140 milioni di persone sui social media, e vincitrice di 6 Latin Grammy e 1 Grammy Award, l’artista colombiana continua a lasciare un’impronta indelebile nella scena musicale internazionale.

KAROL G ha raggiunto un successo straordinario con la sua hit mondiale “Si Antes Te Hubiera Conocido”, certificata doppio disco di platino e riconosciuta come la canzone latina più trasmessa dalle radio in Italia nel 2024.

“Tropicoqueta” rappresenta per KAROL G molto più di un semplice album musicale. L’artista descrive questo progetto come un omaggio ai suoni e alle radici che l’hanno plasmata. “Viaggiando per il mondo con il mio ultimo album, un album che mi ha dato tanto, continuavo a pormi la stessa domanda: quale sarà il prossimo passo? … chi ci sarà per me? Credo che non si trattasse di guardare oltre, ma di guardare dentro… più dentro me, analizzare chi sono veramente, le cose che mi piacciono, tutto ciò che mi rappresenta… Tornare alle mie radici, alle canzoni con cui sono cresciuta, ai suoni che mi hanno fatto innamorare della musica… rimanere nel luogo in cui mi sento davvero bene perché rappresenta non solo chi sono io, ma anche le persone che mi hanno dato l’opportunità di essere dove sono oggi”.

L’album è disponibile per il pre-order e uscirà in formato digitale il 20 giugno, seguito dalla versione fisica il 26 settembre. I fan potranno scegliere tra il CD standard e il doppio vinile disponibile in due versioni: “Hibiscus Pink” e “Tropical Blue”.

Il disco è anticipato dal primo singolo “LATINA FOREVA”, il cui videoclip ufficiale è diretto da Pedro Artola. Il brano, prodotto da Mazzarri e Misha, celebra le origini musicali dell’artista mentre esplora nuovi orizzonti sonori.

La celebrazione della cultura latina da parte di KAROL G va oltre la musica. Dopo la release del documentario Netflix “Tomorrow Was Beautiful”, che ha raggiunto la prima posizione in 19 paesi, l’artista ha ottenuto 3 nomination agli American Music Awards 2025, inclusa quella come “Miglior Artista Latina”.

Nata a Medellín, in Colombia, nel 1991, KAROL G ha sempre coltivato il sogno di una carriera musicale, ispirata sin da bambina dal padre, componente di una band. Nel corso della sua carriera, ha continuamente infranto barriere, come dimostrato dalla sua partecipazione alla colonna sonora di “Barbie” e dal suo ruolo di headliner al festival Lollapalooza.

Con l’uscita di “Tropicoqueta”, KAROL G è pronta a continuare la sua missione di rappresentare con orgoglio la cultura latina nel mondo. “Questo album è anima, è passione, è memoria, è nostalgia, è gioia, è festa, è identità. Come ha detto un buon amico, ‘È una lettera d’amore a ciò che eravamo e una manifestazione di ciò che siamo ora’. È il mio miglior modo per dire: vengo da qui e ne sono finalmente orgogliosa!” ha condiviso l’artista. “L’estate inizia ora… esattamente come lo scorso anno!”