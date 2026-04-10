KATSEYE: la band che conquista Coachella e il mondo con il nuovo singolo “PINKY UP”

Le KATSEYE continuano la loro ascesa globale. Il gruppo femminile, già due volte candidato ai GRAMMY, si prepara a debuttare al Festival Coachella questo venerdì e celebra l’atteso evento pubblicando il nuovo singolo “PINKY UP”, accompagnato da un videoclip vibrante e visionario.

Il brano, ideato come un inno all’audacia e alla libertà personale, conferma l’identità sonora delle KATSEYE: pop energico, pulsazioni elettroniche e spirito punk che invita a vivere senza esitazioni. Prodotto da dwilly, “hitman” bang e FRANTS, “PINKY UP” è descritto come una traccia capace di fondere eleganza e grinta, grazie a percussioni incisive e a una linea di basso preponderante.

Il videoclip ufficiale, diretto da Bardia Zeinali (già al lavoro con Kacey Musgraves e Troye Sivan) e prodotto da Roisín Moloney (Beyoncé, Lady Gaga), dà vita a un universo visivo colorato e surreale. Negli ambienti di tutti i giorni, le sei artiste creano il proprio spazio di libertà, trasformando l’ordinario in un parco giochi dedicato all’accettazione e alla gioia.

Le KATSEYE sono ormai un fenomeno culturale oltre che musicale. Inserite dal Washington Post nella lista “50 People Shaping Our Society in 2026”, il gruppo ha conquistato un posto tra gli influenti protagonisti della scena contemporanea. Le riviste internazionali non smettono di celebrarli: Vogue Italia le definisce “la girl band più interessante del momento”, mentre Rolling Stone Italia scrive che “le Katseye vogliono prendersi tutto”.

Quest’anno, la band sarà protagonista sui palchi del Head In The Clouds, di Hinterland Music e del Governors Ball, confermandosi tra i nomi di punta dei grandi festival internazionali. Il loro primo tour mondiale, a supporto dell’EP “Beautiful Chaos” (HYBE x Geffen Records) — entrato nella top 5 della Billboard 200 — ha registrato il tutto esaurito in ogni data.

Formata da sei giovani artiste di età compresa tra i 17 e i 22 anni, le KATSEYE incarnano un ideale di diversità e inclusività: Daniela (origini cubane, venezuelane e americane, da Atlanta), Lara (di origini indiane, da New York), Manon (ghanese e italiana, da Zurigo), Megan (cinese-americana, da Honolulu), Sophia (da Manila, Filippine) e Yoonchae (da Seoul, Corea del Sud). Le loro differenze culturali diventano il motore di una sperimentazione musicale che attraversa generi e linguaggi.

Forgiate nell’esperienza K-pop ma proiettate verso una dimensione globale, le KATSEYE sono nate sotto i riflettori, seguite dal pubblico mondiale attraverso la docuserie Netflix “KATSEYE: POP STAR ACADEMY”. Da allora, la loro crescita artistica è stata costante: dal debutto con l’EP “SIS (Soft is Strong)” e il successo virale di “Touch”, fino a “Beautiful Chaos”, contenente i singoli “Gabriela” e “Gnarly” — quest’ultimo incluso dal New York Times tra le migliori canzoni del 2025.

Nel 2025, la band ha anche ricevuto la nomina come “Artista Globale dell’Anno” su TikTok, confermandosi icona di una generazione che vive nell’intersezione tra musica, rete e autenticità.

La loro popolarità non risiede solo nei numeri ma nel messaggio: una miscela di forza, consapevolezza e autoaffermazione. Come racconta il loro nuovo singolo, l’universo delle KATSEYE è un invito a essere sé stessi, a osare e a brillare. Le eredi delle Spice Girls sono pronte a conquistare il mondo.