Kia presenta il progetto “Game. Set. Kia.”

Published

Kia torna protagonista con un’iniziativa che unisce sport e tecnologia: “Game. Set. Kia.” è il nuovo progetto che porta l’emozione del tennis nei principali centri commerciali italiani e offre la possibilità di vincere un’esperienza da sogno agli Australian Open 2026.

Presentato a Milano il 12 novembre 2025, il programma rappresenta una sintesi perfetta della filosofia del marchio, che punta a coniugare intrattenimento, sostenibilità e mobilità intelligente. L’attività, in programma dal 15 al 30 novembre 2025, coinvolgerà tre tappe nei più noti outlet italiani: Noventa di Piave Designer Outlet (15-16 novembre), Designer Outlet Castel Romano (22-23 novembre) e Scalo Milano Outlet & More (28-30 novembre).

Al centro dell’evento, un’esperienza interattiva e coinvolgente che mette in contatto il pubblico con l’universo Kia e con le ultime novità della gamma. I visitatori potranno non solo scoprire da vicino i modelli più recenti, tra cui Nuovo Sportage e la Nuova Stonic – in arrivo sul mercato italiano a fine novembre – ma anche vivere l’emozione di un test drive unico con le vetture elettriche EV3 ed EV4.

Proprio chi sceglierà di provare su strada i nuovi modelli a zero emissioni potrà partecipare a una competizione speciale: la Tennis Skill Challenge. All’interno di un campo interattivo dotato di tecnologia LIDAR e LED wall, i partecipanti, muniti di racchetta e della pallina ufficiale degli Australian Open firmata Dunlop, dovranno colpire il maggior numero di bersagli in due minuti. Una sfida che coniuga sport, divertimento e innovazione, espressione dei valori che da sempre caratterizzano il brand.

Completato il percorso esperienziale, gli appassionati potranno accedere automaticamente all’estrazione di quattro pacchetti doppi per il Programma Hospitality Kia degli Australian Open 2026. I fortunati vincitori vivranno un viaggio indimenticabile a Melbourne, dove assisteranno da vicino alle partite dei grandi campioni del tennis mondiale. L’estrazione finale è prevista entro il 12 dicembre 2025.

Con “Game. Set. Kia.”, la casa automobilistica consolida il suo legame con il grande tennis internazionale e riafferma la propria vocazione all’innovazione, portando nei luoghi di incontro più frequentati un’esperienza che fonde performance, sostenibilità e passione sportiva. In ogni partita, come nella mobilità del futuro, Kia invita a mettersi in gioco per vivere nuove emozioni e costruire un mondo più dinamico ed elettrificato.

