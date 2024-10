KID YUGI conclude le tre date live tutte SOLD-OUT al Fabrique di Milano

Kid Yugi ha conquistato il palco del Fabrique di Milano con tre date sold-out il 6, 7 e 8 ottobre, impressionando il pubblico e la critica con la sua straordinaria performance. Le serate sono state caratterizzate da ospiti d’eccezione e brani coinvolgenti tratti dal suo ultimo album “I nomi del Diavolo” certificato Doppio Disco di Platino.

Secondo Billboard Italia, “Kid Yugi al Fabrique di Milano ha messo in scena il Rinascimento del rap italiano”, mentre TGCOM24 lo definisce come “la nuova generazione del rap che fa sul serio”. L’artista ha dimostrato tutto il suo talento sul palco, incantando il pubblico con testi coinvolgenti e un’energia travolgente.

Durante le tre serate al Fabrique, Kid Yugi ha condiviso il palco con star del calibro di Artie 5ive, Ernia, Nerissima Serpe, Night Skinny, Noyz Narcos, Papa V, Rrari Dal Tacco, Sfera Ebbasta, Tedua e Tony Boy. Le collaborazioni hanno aggiunto ulteriore valore alle esibizioni, creando momenti indimenticabili per il pubblico presente.

“I nomi del Diavolo” ha raggiunto la certificazione Doppio Disco di Platino per aver superato le 100.000 copie vendute, confermandosi come uno degli album più venduti dell’anno in Italia. Il talento di Kid Yugi è stato riconosciuto dalla critica e dal pubblico, posizionando l’artista come una delle sorprese del rap italiano degli ultimi anni.

Lo show si è concluso con un indizio sul prossimo progetto dell’artista, anticipando l’uscita di una versione ‘deluxe’ dell’album “I nomi del Diavolo”. Kid Yugi continua a stupire il pubblico con la sua versatilità e la profondità dei suoi testi, confermandosi come una delle voci più interessanti della scena musicale italiana.

Con tre date sold-out al Fabrique di Milano e un album di grande successo, Kid Yugi si conferma come un artista da tenere d’occhio per il futuro del rap italiano.