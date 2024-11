KID YUGI debutta alla #1 della classifica degli album più venduti

Il talentuoso rapper pugliese Kid Yugi ha conquistato il primo posto nelle classifiche italiane con il suo ultimo album “Tutti i nomi del Diavolo”. L’album, una versione espansa e arricchita del precedente best-seller “I nomi del Diavolo”, ha debuttato al #1 nella classifica degli album più venduti in Italia, ottenendo un grande successo sia di critica che di pubblico.

“Sento finalmente che ora il progetto è completo e si chiude un cerchio. In queste nuove tracce sono uscito dalla mia zona di comfort, provando cose nuove e sperimentando…”, racconta Kid Yugi.

Il disco include 8 brani, di cui 6 inediti e le collaborazioni con Massimo Pericolo e Glocky. Il singolo trainante dell’album, intitolato “Donna”, si è posizionato al primo posto della classifica dei brani più venduti e ha chiuso la “trilogia dell’amore dannato” iniziata con “Lilith” ed “Eva”. Il pubblico potrà apprezzare la nuova direzione artistica di Kid Yugi, che si è cimentato in nuove sperimentazioni musicali e ha affrontato tematiche profonde e suggestive.

Il progetto è stato anticipato da un teaser trailer inquietante e la copertina dell’album mette in evidenza il contrasto tra bene e male, tra purezza e corruzione. Kid Yugi continua a esplorare le forme terrene del male attraverso testi che mescolano citazioni letterarie, cinematografiche e denuncia sociale.

L’album è disponibile sia in formato digitale sulle piattaforme musicali che in formato fisico, includendo varie edizioni speciali come il Doppio Vinile Splatter Bianco e Nero. Kid Yugi ha già ottenuto un grande successo con il tour che ha toccato il Fabrique di Milano con tre date interamente sold-out.

Con oltre 1 miliardo di stream accumulati, Kid Yugi si conferma come una delle sorprese più brillanti del panorama rap italiano degli ultimi anni. Il suo mix unico di realness e riferimenti letterari e cinematografici ha conquistato sia il pubblico che la critica, portando l’artista a primeggiare nelle classifiche musicali nazionali.

Il progetto “Tutti i nomi del Diavolo” conferma il talento eccezionale di Kid Yugi e promette emozioni e riflessioni profonde per tutti gli amanti della musica rap di qualità.