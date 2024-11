KIKÌ: continua il suo viaggio con “Quando torno”

Kikì presenta il suo nuovo singolo “Quando Torno” e racconta il suo viaggio musicale

Kikì continua il suo viaggio musicale con il lancio del nuovo singolo “Quando Torno”, disponibile ovunque dal 20 novembre 2024. Il brano, scritto e prodotto insieme a Giuliano Vozella, racconta storie quotidiane che ruotano attorno al concetto di casa e dell’importanza di allontanarsi per poi tornare.

“Abbiamo comprato una pianta, per me è stata la prima volta. Che bello partire e poi tornare per vederla più alta”, afferma Kikì, spiegando il significato dietro la canzone.

Dopo il successo del singolo precedente “Le nuvole diranno di no”, Kikì si sta distaccando dal suo vecchio nome e abbracciando una nuova ricerca artistica e linguistica. L’artista campano, ora basato a Milano, sta esplorando nuovi suoni e temi, allontanandosi dai generi musicali che lo hanno caratterizzato in passato.

Kikì spiega: “Quando mio nonno dipingeva si firmava sempre come Kikì. Un giorno gli chiesi il motivo e lui mi rispose dicendo che il quadro poteva essere stato dipinto da Kikì o Koko, doveva piacermi a prescindere da chi l’aveva dipinto […]. Mi ha sempre affascinato questa visione che va oltre le etichette, oltre la paternità e si concentra solo sull’arte”.

Il nuovo singolo, “Quando Torno”, rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Kikì, offrendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente. Il brano esplora il concetto di casa come luogo fisico e emotivo, richiamando l’importanza dei legami affettivi e dei ritorni.

Non solo un musicista, ma anche un narratore di storie e emozioni, Kikì si distingue per la sua capacità di trasmettere sensazioni attraverso le sue canzoni. Con influenze che vanno da Dijon alle chitarre di Saya Gray, passando per Sampha e Frank Ocean, Kikì sta creando uno stile musicale unico e autentico che conquista l’ascoltatore.