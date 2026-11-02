New Balance svela il programma per la 2026 TCS New York City Marathon

New Balance celebra la 2026 TCS New York City Marathon con un ampio programma di iniziative che coinvolgono runner, appassionati e community locali durante la settimana della maratona. Il brand, Official Athletic Footwear and Apparel Partner di New York Road Runners, porta a New York una serie di eventi che vanno dalle esperienze per runner alle attività retail, passando per installazioni nei punti nevralgici della città. L'obiettivo è valorizzare la competizione e le storie delle persone che animano la manifestazione.

Punto di riferimento è la New Balance Run House in 9 W 8th Street, uno spazio pensato per accogliere runner e appassionati. Aperta in giorni selezionati con servizi come personalizzazione dei prodotti, prove di calzature e momenti di relax con massaggi post-gara e recovery fuel bar su prenotazione, la Run House diventa vero e proprio hub di celebrazione durante il weekend della maratona. Qui è disponibile anche la 50th Borough Collection, oltre ad attività che rafforzano il senso di appartenenza alla community.

"La 2026 TCS New York City Marathon rappresenta una delle più potenti espressioni della cultura della corsa a livello mondiale. La città lascia un ricordo indelebile in ogni runner che ha l'opportunità di viverla e, allo stesso tempo, i runner lasciano il proprio segno sulla città attraverso la loro determinazione, passione e le storie personali che li accompagnano. Attraverso la nostra Run House, la Cheer Zone, le esperienze retail e le attivazioni diffuse in tutta la città, vogliamo creare occasioni di incontro e connessione tra runner, appassionati e community, celebrando l'energia e lo spirito che rendono così speciale la settimana della maratona a New York."

Le celebrazioni includono la collezione ufficiale 2026 TCS New York City Marathon: una gamma completa di calzature performance, abbigliamento e accessori, per supportare i runner dalla preparazione alla gara. Il lancio si sviluppa in tre momenti chiave: la main collection (presentata il 10 settembre), la Finisher Collection e la Five-Borough Collection, disponibile in edizione limitata presso il Marathon Expo dal 29 al 31 ottobre. Tra i protagonisti spiccano le nuove SuperComp Elite v6, Ellipse e la Pinnacle Race Day Collection. Ispirazioni visive arrivano dalla vivace cultura newyorkese e dall'iconica poster art della città.

I prezzi suggeriti vanno da circa 40 a 170 euro per l'abbigliamento e da 139 a 260 euro per le calzature, rendendo la collezione accessibile sia per allenamento che per lifestyle.

Anche i flagship store diventano palcoscenico della celebrazione. Dal 29 ottobre al 1° novembre, gli store New Balance di Flatiron, SoHo, Upper West Side e Upper East Side, insieme al rinnovato NYRR RUN CENTER, offriranno iniziative speciali tra cui una promozione 'gift with purchase' che regala una tote bag e charm esclusivi a tema maratona, fino a esaurimento.

Lo spirito della maratona invaderà anche gli spazi urbani di New York. Dal 19 ottobre al 1° novembre, Columbus Circle verrà caratterizzato da un takeover della comunicazione New Balance. Un'installazione digitale imponente sarà visibile all'incrocio tra 54th Street e Broadway, mentre spazi pubblicitari permanenti saranno presenti a Penn Plaza in 7th Avenue e 32nd Street fino al 5 novembre. La campagna celebra la filosofia Run Your Way, che invita tutti a vivere la corsa secondo il proprio stile.

Attraverso queste attività, New Balance vuole coinvolgere tutta la città in una celebrazione condivisa del running e della sua vibrante community, accendendo i riflettori tanto sulle sfide dei runner quanto sull'energia unica che trasforma New York nella capitale mondiale della maratona.