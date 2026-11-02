Il Palazzo dell'ACI a Roma si illumina di tricolore e oro per celebrare Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1. Un omaggio per tutta la settimana.

Il Palazzo dell'Automobile Club d'Italia di via Marsala a Roma si è vestito di verde, bianco e rosso, insieme all'oro, per celebrare il trionfo mondiale di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1. Un'iniziativa che proseguirà per tutta la settimana, rendendo omaggio a una vittoria che ha già un posto nella storia dello sport italiano.

Stanotte, la storica sede ACI si è illuminata con il tricolore per simboleggiare l'orgoglio nazionale, mentre la facciata di via Solferino ha brillato d'oro, un chiaro richiamo al successo del giovane pilota azzurro. Il gesto simbolico vuole raccogliere l'entusiasmo di tutta l'Italia per una conquista che va oltre il mondo dei motori, coinvolgendo appassionati e cittadini.

Un tangibile segno di ringraziamento per celebrare la conquista del titolo mondiale di Andrea Kimi Antonelli. Un'impresa storica che rende orgogliosi non solo gli appassionati di Formula 1, ma tutti gli italiani, nel segno del tricolore, viene sottolineato dalla presidenza ACI.

Non sono mancati i riferimenti all'importanza della formazione sportiva: Un talento eccezionale che ha iniziato a muovere i primi passi anche grazie al contributo della Scuola Federale di ACI Sport e alla Nazionale ACI Team Italia, che oggi diventa simbolo internazionale di un Paese che vince e viene applaudito non solo dal pubblico italiano, ma dai tifosi di tutto il mondo.

La settimana dedicata ad Antonelli mostra come il successo in pista sia sentito a ogni livello, rappresentando un motivo di grande orgoglio nazionale e offrendo un esempio ispiratore alle nuove generazioni di appassionati e giovani piloti.