Kina annuncia il nuovo EP “Wish I Could Go Back” in uscita il 25 aprile

Dopo aver anticipato l’uscita con i singoli di successo “Tonight” feat. Autrioly e “Best Of Me”, il producer italiano Kina è pronto a rilasciare il suo nuovo EP, “Wish I Could Go Back”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 25 aprile. Questo progetto, frutto di oltre un anno di lavoro, segna il ritorno ufficiale di Kina alla scena indie pop e lo-fi, un genere che lo ha visto muovere i primi passi dalla sua cameretta di Acerra fino alla firma con Columbia Records.

Kina è un vero pioniere, essendo stato il primo artista italiano a raggiungere il miliardo di streaming su Spotify con una sua traccia originale, la celebre “GET YOU THE MOON”. Questo nuovo EP rappresenta un importante traguardo nella sua carriera.

All’interno di “Wish I Could Go Back”, i fan troveranno la focus track “I Don’t Know”, nata da una nuova collaborazione con il cantante svedese Yaeow. I due artisti avevano già collaborato in passato con il brano di successo “Wish I Was Better”, che ad oggi conta ben 91 milioni di stream su Spotify e oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il desiderio dei fan sui social si è concretizzato in questo nuovo brano, che Kina descrive come una sorta di seguito della loro prima collaborazione.

“Sono davvero contento per questo EP e per “I Don’t Know”. Abbiamo creato “Wish I Could Go Back” come una raccolta di canzoni e testi sui momenti più dolorosi dell’amore, ma che rappresentano anche un’esperienza universale, trasversale a età e culture. “I Don’t Know” chiude l’EP affrontando il tema più difficile: le indecisioni, i dubbi e il senso di colpa che ne deriva. Sono felicissimo di collaborare di nuovo con Yaeow e spero che questa canzone possa toccare il cuore dei miei fan.” ha dichiarato l’artista.

La tracklist completa dell’EP “Wish I Could Go Back” è la seguente:

Tonight con autrioly

Best of Me con clide

I Just Want You con Trevor Daniel

I Don’t Know con yaeow

Con questa nuova uscita, Kina continua ad esplorare i confini del lo-fi pop. La sua abilità nel trasformare beat minimalisti in paesaggi sonori carichi di emozione gli ha permesso di ottenere certificazioni di platino in tutto il mondo, consacrandolo come una figura chiave del movimento bedroom pop.

La musica di Kina travalica i confini nazionali, nutrendosi di atmosfere internazionali. Attualmente diviso tra Lisbona e Los Angeles, il suo mood rilassante e malinconico ha conquistato il pubblico globale, con oltre 20 dischi di platino, più di 50 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di views su YouTube e 7 milioni di riconoscimenti su Shazam.

Dopo il successo di “GET YOU THE MOON”, Kina ha continuato a pubblicare musica significativa, tra cui “Now I’m Alone” feat. Robin Cause, una ballata nostalgica uscita lo scorso settembre, e “I Just Want You” feat. Trevor Daniel, un brano sull’intenso desiderio di amare ed essere amati, pubblicato a novembre. A gennaio è stata la volta di “Tonight” feat. Autrioly, un racconto delicato e malinconico della fine di una relazione. L’attesa per “Wish I Could Go Back” è ormai agli sgoccioli, e i fan di tutto il mondo sono pronti ad immergersi nelle nuove sonorità di Kina.