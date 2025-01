Kina torna con il nuovo singolo “Tonight” feat. Autrioly

Kina, il talentuoso artista italiano che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, è pronto a emozionarci nuovamente con il suo ultimo singolo intitolato “Tonight” feat. Autrioly, in uscita venerdì 17 gennaio.

Con uno stile musicale che travalica i confini nazionali, Kina ha saputo conquistare il pubblico internazionale, ottenendo numerosi successi: negli anni, il mood rilassante e malinconico delle sue produzioni è esploso in tutto il mondo, facendogli ottenere più di 20 dischi di platino, oltre 50 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di views su YouTube e 7 milioni su Shazam.

Il talento di Kina è stato riconosciuto a livello mondiale, in particolare con il successo del suo brano “GET YOU THE MOON”, che lo ha reso il primo artista italiano a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify. Da allora, ha continuato a regalarci emozionanti produzioni musicali come “Now I’m Alone” feat. Robin Cause e “I Just Want You” feat. Trevor Daniel.

Kina nasce ad Acerra, vicino Napoli, nel 1999 e sin da bambino si avvicina al mondo dell’elettronica grazie al padre. Seguendo tutorial su YouTube, ha iniziato a fare musica a soli 12 anni e da allora non ha più smesso di regalarci hit indimenticabili.*

Con il suo talento eccezionale e la capacità di catturare le emozioni più profonde attraverso la musica, Kina entra nel cuore di chiunque ascolti le sue canzoni. Non vediamo l’ora di immergerci nell’atmosfera intensa di “Tonight” e di lasciarci trasportare dalle sue melodie coinvolgenti.