KINA: torna sulla scena e annuncia il suo nuovo singolo “DISTANCE” feat. Emma Rosen

Il fenomeno della musica lo-fi e indie pop, KINA, ritorna con un nuovo attesissimo singolo intitolato “DISTANCE”, in collaborazione con l’acclamata cantautrice Emma Rosen. In uscita venerdì 13 giugno su tutte le piattaforme digitali, il brano esplora temi di nostalgia e desiderio, accentuati dalla distanza fisica e emotiva tra le persone.

Dopo il grande successo dell’EP “Wish I Could Go Back”, simbolo di un traguardo significativo nella sua carriera, KINA continua a sorprendere i fan con produzioni che uniscono melodie malinconiche e vibrazioni rilassanti.

Emma Rosen, nota per il suo lavoro su brani come “Control” di Zoe Wees, aggiunge la sua firma distintiva a “DISTANCE”, conferendo al pezzo una qualità memorabile e indimenticabile. I due artisti, con base rispettivamente a Lisbona e Los Angeles, dimostrano come la musica possa davvero superare ogni barriera culturale e geografica.

KINA, originario di Acerra nei pressi di Napoli, ha fatto il suo debutto internazionale con il brano “GET YOU THE MOON”, che gli ha permesso di raggiungere il miliardo di streaming su Spotify, un risultato mai ottenuto da un artista italiano prima d’ora. “La sua musica in questi ultimi anni ha raggiunto miliardi di persone in tutto il mondo, scalando le classifiche globali di musica sad lo-fi”, afferma il comunicato, sottolineando il successo globale del giovane produttore.

Con “DISTANCE”, i fan di KINA e Emma Rosen possono aspettarsi un’esplorazione intima delle emozioni universali che travalicano le distanze fisiche, mantenendo il tono emotivo e sentito che caratterizza le produzioni di KINA. Il produttore continua a lavorare in studio su nuovi progetti, pronto a sorprendere nuovamente il suo pubblico con musica innovativa e coinvolgente.