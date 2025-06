KINA: torna sulla scena e pubblica il suo nuovo singolo “DISTANCE” feat. Emma Rosen

Il talentuoso produttore italiano Kina ritorna sulle scene musicali con il suo nuovo singolo “Distance”, in collaborazione con la cantautrice americana Emma Rosen. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano è una riflessione intima e potente sulla nostalgia e il desiderio che emergono nella distanza. Dopo il successo del suo EP “Wish I Could Go Back”, Kina continua a conquistare il pubblico internazionale, consolidando il suo status di artista di spicco nel panorama dell’indie pop e del lo-fi.

Emma Rosen, già nota per il suo lavoro con artisti di fama internazionale come Machine Gun Kelly e Zoe Wees, aggiunge una dimensione emozionante al brano. La sua voce, caratterizzata da linee luminose, accompagna perfettamente la produzione di Kina, creando un mix perfetto di vulnerabilità e forza emotiva.

Partito dalla sua cameretta ad Acerra, vicino Napoli, Kina è diventato il primo artista italiano a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify grazie al singolo “GET YOU THE MOON”. La canzone, con la collaborazione vocale di Snøw, ha conquistato le classifiche di tutto il mondo, affermandosi come una pietra miliare nella carriera dell’artista. Questa canzone ha ottenuto un successo straordinario, restando nelle classifiche mondiali di Spotify per oltre 450 giorni consecutivi e raggiungendo la seconda posizione della Top TV Songs di Billboard.

La carriera di Kina ha subito un’accelerazione straordinaria con la firma del contratto con Columbia Records nel 2018. Da allora, ha pubblicato numerosi singoli di successo e il suo primo album “kinamood” nel 2023, seguito da una serie di brani emozionanti che esplorano tematiche di amore, perdita e desiderio. La sua musica ha raggiunto miliardi di persone in tutto il mondo, ottenendo oltre 20 dischi di platino e miliardi di visualizzazioni su piattaforme come TikTok, YouTube e Shazam.

Attualmente diviso tra Lisbona e Los Angeles, Kina continua a lavorare a nuova musica, alimentando un sound che attraversa i confini culturali e celebra un approccio internazionale alla produzione musicale. Con l’uscita di “Distance”, Kina promette di regalare ai suoi fan un’altra esperienza musicale indimenticabile, capace di trasmettere emozioni profonde e autentiche.