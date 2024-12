Kraftwerk: annunciate due imperdibili date in Italia

Dopo l’annuncio dell’atteso concerto al Teatro Antico di Taormina il 25 luglio, i pionieri della musica elettronica aggiungono una nuova data italiana. I Kraftwerk si esibiranno dal vivo il 18 luglio nell’incantevole cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa), offrendo un’esperienza unica che unisce musica, tecnologia e arte.

Il concerto, co-prodotto da Ettore Caretta per Intersuoni/BMU e Vittorio Quattrone per City Sound & Events, si preannuncia come uno degli eventi più affascinanti dell’estate.

Inaugurato per volontà di Andrea Bocelli, il Teatro del Silenzio è un luogo unico al mondo. Situato tra le colline di Lajatico, paese natale del celebre tenore, il teatro è stato concepito come uno spazio dedicato all’arte, utilizzato per un solo spettacolo all’anno. Nei giorni di inattività, il palco si trasforma in un lago artificiale, rendendo questo anfiteatro naturale un’attrazione suggestiva e immersa nel silenzio della campagna toscana.

Ralf Hütter e soci porteranno sul palco i grandi classici della loro discografia, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, in uno spettacolo che unisce musica e performance art. La storica band di Düsseldorf, definita una vera “Gesamtkunstwerk” (opera d’arte totale), ha rivoluzionato la scena musicale grazie a un sapiente mix di tecnologia, sperimentazione sonora e visione futurista.

Fondati nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider, i Kraftwerk hanno segnato l’inizio di una nuova era musicale con il loro studio elettronico Kling Klang Studio a Düsseldorf, dove hanno concepito e prodotto i loro album. Negli anni ’70, grazie ai loro “paesaggi sonori” rivoluzionari e all’uso pionieristico di robotica e tecniche innovative, la band ha definito le basi di generi musicali come l’Elettronica, l’Hip Hop, la Techno e il SynthPop.

Le esibizioni dal vivo dei Kraftwerk sono celebri per l’uso di tecnologie all’avanguardia e per il dialogo continuo tra uomo e macchina. Negli ultimi anni, i loro concerti in formato 3D sono stati protagonisti in prestigiose location internazionali, come il MoMA di New York, la Tate Modern di Londra e il Guggenheim Museum di Bilbao.

Il genio creativo dei Kraftwerk è stato celebrato con numerosi premi, tra cui il Grammy Lifetime Achievement Award nel 2014, e l’inserimento nella Rock & Roll Hall of Fame nell’ottobre 2021.

Con questi due appuntamenti italiani, i Kraftwerk offriranno al pubblico un’occasione straordinaria per immergersi nella loro visione artistica e musicale, in location che rappresentano perfettamente il connubio tra arte e natura.