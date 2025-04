KV33 di Kappa: il casco integrale perfetto per l’avventura on e off-road

Nel panorama dei caschi tecnici per motociclisti, Kappa amplia la propria gamma con il KV33, un modello pensato per gli appassionati di motoviaggi e maxi-enduro. Versatile, sicuro e dal design accattivante, questo casco integrale si distingue per le sue caratteristiche avanzate e la capacità di adattarsi perfettamente sia alla strada che ai percorsi sterrati.

Il KV33 è progettato per offrire massimo comfort e protezione durante i viaggi, grazie alla doppia calotta che garantisce una vestibilità ottimale. È disponibile in due varianti estetiche: ENDURO SOLID, total black opaco per chi ama un look essenziale, ed ENDURO WIZARD, caratterizzato da grafiche dinamiche e colori accesi per chi vuole distinguersi.

Gli interni del casco sono completamente removibili e lavabili, assicurando igiene e freschezza anche dopo lunghi percorsi. Inoltre, il modello è dotato di paranaso e paravento, migliorando così la protezione dalle intemperie e dal vento durante la guida.

Uno degli elementi distintivi del KV33 è la sua doppia visiera: una trasparente, predisposta per lente Pinlock (disponibile come optional), e un visierino parasole integrato, perfetto per affrontare i cambi di luminosità senza dover indossare occhiali da sole.

Il sistema di ventilazione è studiato per garantire un flusso d’aria costante e regolato, grazie alla presenza di due prese d’aria superiori, un’apertura sulla mentoniera e due estrattori posteriori. Questo assicura un comfort termico ideale, anche nelle giornate più calde.

Il KV33 vanta un design aerodinamico e aggressivo, con linee spigolose e la presenza di un frontino che migliora la protezione da sole e detriti durante i percorsi off-road. Questo casco è disponibile in una gamma di taglie che va dalla XS (54) alla XXL (63), adattandosi così a ogni tipo di motociclista.