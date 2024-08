La band metal “Lordi” lancia una canzone ispirata a OnePlus Nord 4

La band metal star dell’Eurovision, Lordi, e il marchio tecnologico OnePlus si uniscono in un’epica collaborazione che unisce il mondo della musica heavy metal con la tecnologia d’avanguardia. Il nuovo singolo ‘Made of Metal’ è ispirato al lancio del primo smartphone con scocca interamente in metallo nell’era del 5G, OnePlus Nord 4.

La potente traccia, già disponibile su Spotify e Apple Music, celebra l’unione tra il design innovativo di OnePlus Nord 4 e l’energia travolgente dei Lordi. La fusione di riff di chitarra taglienti, tastiere incisive e una batteria potente crea un ritmo che cattura l’essenza del metallo. I lyrics “Steel hard and screamin’ look at me” e “Charged up with power to prevail” riflettono il design metallico del telefono e le sue capacità futuristiche, mentre il ritornello “Never Settle, Made of Metal” si incide nella mente degli ascoltatori.

Accanto al lancio della canzone, i Lordi sono protagonisti di un cortometraggio che mostra il dietro le quinte della creazione di ‘Made of Metal’. Il film segue la band mentre sfrutta le straordinarie funzionalità di OnePlus Nord 4, come la rimozione di oggetti indesiderati dagli scatti con “AI Eraser 2.0”. La canzone e il cortometraggio incarnano l’incontro tra due mondi: la potenza del metal e l’innovazione tecnologica.

OnePlus Nord 4 non è solo un telefono con design in metallo, ma offre anche un’esperienza all’avanguardia. Con una connettività 5G avanzata, prestazioni eccezionali, funzionalità AI per la produttività e la creatività, e una ricarica rapida SUPERVOOC, il telefono si distingue nel panorama tecnologico.

La Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, Celina Shi, sottolinea l’importanza della collaborazione con i Lordi, dimostrando il DNA “Never Settle” del brand. Il telefono è disponibile in preordine e sarà in vendita dall’8 agosto, offrendo a chi ordina la possibilità di vincere un vinile esclusivo di ‘Made of Metal’.