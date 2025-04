La band SOS – Save Our Souls porta la sicurezza sul lavoro al Concerto del Primo Maggio

La rinomata band italiana SOS – Save Our Souls, conosciuta per il suo impegno nella promozione della sicurezza sul lavoro attraverso la musica, si esibirà al prestigioso Concerto del Primo Maggio a Roma. L’esibizione avverrà nella storica Piazza San Giovanni in Laterano, in occasione delle celebrazioni per la Festa dei Lavoratori.

La formazione musicale, che si distingue nel panorama rock per il forte contenuto sociale delle sue canzoni, presenterà il brano “Con gli Occhi Aperti”, incluso nel nuovo album “Macte Animo!”. “Siamo felici di portare sul palco del Concertone il valore della consapevolezza nelle nostre azioni – racconta Bruco, il frontman del gruppo – un tema centrale nei brani del nostro ultimo album. È per noi il coronamento di un percorso musicale profondamente legato alla salute e sicurezza sul lavoro, che si carica di un significato ancora più forte proprio in prossimità della Giornata mondiale dedicata il 28 aprile. Un segnale per non abbassare mai l’attenzione”.

Promosso da CGIL, CISL e UIL e diretto artisticamente da Massimo Bonelli, l’evento prenderà il via alle ore 13.30 e vedrà gli SOS tra i primi a esibirsi. La partecipazione della band rappresenta un omaggio ai lavoratori e una sottolineatura dell’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro, tema che permea l’intero album “Macte Animo!” – termine latino che significa “Coraggio!” – e che invita a vivere il presente con consapevolezza e responsabilità.

Originatisi nel 1993 su iniziativa di Marco Daniele Ferri, noto come Bruco, gli SOS hanno calcato le scene musicali italiane ed internazionali, dall’Idroscalo di Milano accanto a formazioni come Negrita, fino ai festival prestigiosi come il Neapolis Tuborg Festival. La loro carriera è arricchita da collaborazioni celebri e riconoscimenti significativi, tra cui la vittoria al concorso RockTargato Italia nel 1995.

Negli ultimi anni, la band ha continuato a sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro acquisendo nuovi traguardi musicali e impegnandosi con passione anche in progetti sociali. Dalla registrazione di brani che toccano temi cruciali come la sicurezza stradale fino alla creazione di iniziative per la raccolta fondi, gli SOS non fanno mai mancare il loro contributo al dibattito sulla prevenzione e la salute.

La loro prossima esibizione al Concertone di Roma promette non solo di intrattenere il pubblico con energia rock, ma anche di ispirare maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti della sicurezza sul lavoro, un messaggio vitale per la società contemporanea.