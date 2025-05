La capsule Sorbetto di Harmont&Blaine torna a colorare l’estate 2025

Dopo il successo riscosso nella scorsa stagione, Harmont&Blaine ripropone per l’estate 2025 la sua amata capsule Sorbetto, un’esplosione di stile e colore che incarna perfettamente l’atmosfera spensierata e vibrante della bella stagione. Il brand italiano celebra ancora una volta l’estate attraverso la sua cifra stilistica più riconoscibile: il colore, protagonista assoluto di una collezione che fonde eleganza, vitalità e spirito mediterraneo.

La capsule Sorbetto è un’ode alla leggerezza e alla gioia di vivere, interpretata con l’inconfondibile spirito di Harmont&Blaine. I motivi a righe, simbolo intramontabile di freschezza e dinamismo, sono il filo conduttore di una proposta stilistica pensata per chi desidera affrontare i mesi estivi con personalità e disinvoltura.

Le camicie button-down si confermano il cuore della collezione: versatili, leggere e perfette per ogni occasione, si combinano con jeans arricchiti da inserti a contrasto, creando look equilibrati ma mai banali. A completare l’offerta, una gamma di accessori da spiaggia dal carattere giocoso che strizzano l’occhio alla palette vivace dei sorbetti estivi: teli mare dai colori accesi, costumi interi per lei e boxer mare per lui, proposti in tonalità vitaminiche che spaziano dal giallo limone al rosa fragola, dal verde menta all’arancio mandarino.

L’essenza dell’estate secondo Harmont&Blaine si racconta attraverso capi e accessori che esprimono autenticità, energia e solarità. La capsule Sorbetto 2025 non è solo moda, ma un invito a vivere l’estate con leggerezza, stile e un pizzico di gusto in più. Un mix perfetto per chi vuole distinguersi senza rinunciare al comfort, rispecchiando a pieno la filosofia del brand: mediterraneo, dinamico e sempre colorato.