Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà

Published

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue il suo percorso in Lombardia con la sua cinquantottesima giornata, arrivando oggi a Como dopo aver attraversato Dalmine, Capriate San Gervasio/Trezzo sull’Adda, Paderno d’Adda, Vimercate/Arcore/Lesmo, Seregno/Meda e Cantù. L’arrivo della Fiamma sarà celebrato dalle ore 17.00 in Piazza Cavour con la **City Celebration**, un grande evento aperto al pubblico dove sport, musica e condivisione si incontrano per coinvolgere l’intera comunità.

In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola accompagna ogni tappa con iniziative che uniscono intrattenimento e valori sociali, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in un momento di partecipazione collettiva. Come ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola: “Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici. Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità. Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni.”

I protagonisti della tappa di Como sono due figure esemplari per il loro impegno sociale e la loro capacità di incarnare i valori olimpici. Marco Lucchini, cofondatore e segretario generale della Fondazione Banco Alimentare, porta con sé un lungo percorso dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare e al sostegno delle persone in difficoltà. Dal 1989 ha contribuito a trasformare Banco Alimentare in una rete nazionale che recupera eccedenze alimentari redistribuendole a chi ne ha bisogno. Sotto la sua guida, il cibo diventa un dono che genera comunità e speranza. La sua partecipazione come tedoforo riflette il profondo legame tra Coca-Cola e Banco Alimentare: una collaborazione che in oltre vent’anni ha contribuito a donare più di 16 milioni di pasti, grazie a raccolte fondi, volontariato aziendale e sostegno durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Accanto a lui, **Miriam Cresta**, CEO di Junior Achievement Italia, rappresenta la forza dell’educazione giovanile e dell’imprenditorialità come strumenti di crescita personale e collettiva. Tra i fondatori dell’organizzazione in Italia, Cresta ha saputo creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro, offrendo ai giovani opportunità concrete per costruire il proprio futuro. Il suo impegno nell’ispirare nuove generazioni si fonda sullo stesso spirito olimpico che invita a credere nel potenziale di ciascuno e nella collaborazione come motore del cambiamento.

Tra gli elementi più iconici del Viaggio spicca il Truck Coca-Cola, un’esperienza itinerante fatta di luci, suoni ed emozioni. Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce eleganza e artigianalità trasformando ogni tappa in una festa collettiva. Schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto accompagnano i tedofori e animano le strade, rendendo ogni città protagonista di una celebrazione corale.

Il cuore dell’evento a Como sarà il Coca-Cola Village, aperto dalle 17.00 alle 19.30 a Piazza Cavour. Lo spazio, pensato come un punto d’incontro aperto e inclusivo, offrirà musica, intrattenimento e momenti di partecipazione. All’interno del Village, il pubblico potrà personalizzare gratuitamente una lattina di Coca-Cola con il proprio volto, nome, data e città della tappa, un ricordo simbolico di condivisione e appartenenza.

L’attenzione alla sostenibilità sarà uno dei filoni principali. Le mini lattine di Coca-Cola Original e Zero Zuccheri distribuite durante il tour saranno raccolte e riciclate grazie alla collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, attraverso un sistema di raccolta itinerante. Inoltre, prosegue l’iniziativa solidale con Banco Alimentare: nel corso delle City Celebration sarà possibile gustare pizza e Coca-Cola contribuendo a sostenerne le attività. Parte delle donazioni raccolte sarà destinata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

A completare l’esperienza, un’Area Sport firmata Powerade offrirà ai visitatori la possibilità di sperimentare discipline olimpiche e paralimpiche, dando vita a un’atmosfera dinamica, accogliente e inclusiva.

Con la tappa di Como, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua a unire l’Italia all’insegna della passione, della condivisione e della sostenibilità. Un percorso che, attraverso il linguaggio universale dello sport, porta energia, entusiasmo e appartenenza in ogni città, preparando il Paese a vivere insieme l’emozione dei Giochi.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Spettacolo

Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Motori

Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Senza categoria

FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

Tecnologia

Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Giochi

Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Turismo

San Valentino tra vigne e charme rurale: Cà Rovere e Castel Bricon celebrano l’amore nei Colli Berici

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con un doppio tour tra teatro e rock

Spettacolo

Apple Music celebra Bad Bunny con “Verso l’Halftime” in vista del Super Bowl LX

Sport

Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Motori

Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

Motori

Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Motori

Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Motori

Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

La cantautrice e produttrice italiana Birthh torna con una nuova svolta nella sua carriera: dopo tre album in lingua inglese, pubblicherà il suo primo...

10 ore ago

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN presentano al pubblico della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano...

12 ore ago

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

I Jet, la band australiana che ha conquistato il mondo con l’energia del loro rock e oltre 6,5 milioni di dischi venduti, annunciano il...

13 ore ago

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con un doppio tour tra teatro e rock

Eugenio Finardi torna protagonista della scena musicale italiana con un grande progetto che celebra mezzo secolo di musica e libertà artistica. A 50 anni...

14 ore ago