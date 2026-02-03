La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue il suo percorso in Lombardia con la sua cinquantottesima giornata, arrivando oggi a Como dopo aver attraversato Dalmine, Capriate San Gervasio/Trezzo sull’Adda, Paderno d’Adda, Vimercate/Arcore/Lesmo, Seregno/Meda e Cantù. L’arrivo della Fiamma sarà celebrato dalle ore 17.00 in Piazza Cavour con la **City Celebration**, un grande evento aperto al pubblico dove sport, musica e condivisione si incontrano per coinvolgere l’intera comunità.

In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola accompagna ogni tappa con iniziative che uniscono intrattenimento e valori sociali, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in un momento di partecipazione collettiva. Come ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola: “Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici. Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità. Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni.”

I protagonisti della tappa di Como sono due figure esemplari per il loro impegno sociale e la loro capacità di incarnare i valori olimpici. Marco Lucchini, cofondatore e segretario generale della Fondazione Banco Alimentare, porta con sé un lungo percorso dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare e al sostegno delle persone in difficoltà. Dal 1989 ha contribuito a trasformare Banco Alimentare in una rete nazionale che recupera eccedenze alimentari redistribuendole a chi ne ha bisogno. Sotto la sua guida, il cibo diventa un dono che genera comunità e speranza. La sua partecipazione come tedoforo riflette il profondo legame tra Coca-Cola e Banco Alimentare: una collaborazione che in oltre vent’anni ha contribuito a donare più di 16 milioni di pasti, grazie a raccolte fondi, volontariato aziendale e sostegno durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Accanto a lui, **Miriam Cresta**, CEO di Junior Achievement Italia, rappresenta la forza dell’educazione giovanile e dell’imprenditorialità come strumenti di crescita personale e collettiva. Tra i fondatori dell’organizzazione in Italia, Cresta ha saputo creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro, offrendo ai giovani opportunità concrete per costruire il proprio futuro. Il suo impegno nell’ispirare nuove generazioni si fonda sullo stesso spirito olimpico che invita a credere nel potenziale di ciascuno e nella collaborazione come motore del cambiamento.

Tra gli elementi più iconici del Viaggio spicca il Truck Coca-Cola, un’esperienza itinerante fatta di luci, suoni ed emozioni. Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce eleganza e artigianalità trasformando ogni tappa in una festa collettiva. Schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto accompagnano i tedofori e animano le strade, rendendo ogni città protagonista di una celebrazione corale.

Il cuore dell’evento a Como sarà il Coca-Cola Village, aperto dalle 17.00 alle 19.30 a Piazza Cavour. Lo spazio, pensato come un punto d’incontro aperto e inclusivo, offrirà musica, intrattenimento e momenti di partecipazione. All’interno del Village, il pubblico potrà personalizzare gratuitamente una lattina di Coca-Cola con il proprio volto, nome, data e città della tappa, un ricordo simbolico di condivisione e appartenenza.

L’attenzione alla sostenibilità sarà uno dei filoni principali. Le mini lattine di Coca-Cola Original e Zero Zuccheri distribuite durante il tour saranno raccolte e riciclate grazie alla collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, attraverso un sistema di raccolta itinerante. Inoltre, prosegue l’iniziativa solidale con Banco Alimentare: nel corso delle City Celebration sarà possibile gustare pizza e Coca-Cola contribuendo a sostenerne le attività. Parte delle donazioni raccolte sarà destinata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

A completare l’esperienza, un’Area Sport firmata Powerade offrirà ai visitatori la possibilità di sperimentare discipline olimpiche e paralimpiche, dando vita a un’atmosfera dinamica, accogliente e inclusiva.

Con la tappa di Como, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua a unire l’Italia all’insegna della passione, della condivisione e della sostenibilità. Un percorso che, attraverso il linguaggio universale dello sport, porta energia, entusiasmo e appartenenza in ogni città, preparando il Paese a vivere insieme l’emozione dei Giochi.