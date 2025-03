La Jaguar Type 00 fa il suo debutto alla Fashion Week di Parigi

La capitale della moda ha assistito a un ingresso da star: Barry Keoghan, talentuoso attore irlandese, ha rubato la scena alla Paris Fashion Week con un’entrata trionfale a bordo della spettacolare Jaguar Type 00. L’iconica vision concept car del marchio britannico, già presentata alla Miami Art Week nel dicembre 2024, ha fatto la sua prima apparizione pubblica in Europa, suscitando ammirazione e stupore.

La Jaguar Type 00 rappresenta il manifesto del nuovo corso stilistico della casa inglese. Con proporzioni audaci e un design avveniristico, la vettura incarna l’essenza della filosofia “Copy Nothing“, voluta dal fondatore Sir William Lyons. La colorazione esclusiva French Ultramarine, ispirata all’arte e alla cultura francese, dona alla Type 00 un’aura di esclusività e raffinatezza. Frutto di una meticolosa ricerca condotta dal team dei Materiality Designer Jaguar, la finitura satinata del pigmento metallico enfatizza le linee sinuose e futuristiche della vettura.

Non è un caso che Jaguar abbia scelto Parigi come palcoscenico per il debutto europeo della Type 00. Oltre alla sua presenza alla Fashion Week, il brand ha annunciato l’apertura di un esclusivo luxury store nel cuore del Golden Triangle, nell’8° arrondissement. Questo spazio sarà il primo di una serie di punti vendita selezionati, pensati per offrire esperienze esclusive e rafforzare il legame con una clientela sofisticata.

Rawdon Glover, Managing Director Jaguar, ha dichiarato: “Il brand Jaguar prenderà vita attraverso un numero selezionato di store esclusivi, situati dove i clienti vivono, lavorano e si divertono. Questi store abbracceranno le rispettive culture locali, come farà la sede di Parigi, che metterà in evidenza il ricco patrimonio artistico della città e il suo status di tempio della moda di lusso.”

Con la Type 00, Jaguar dimostra di essere pronta a ridefinire il concetto di lusso nell’automotive. Un’auto che non è solo un esercizio di stile, ma un’anticipazione di ciò che sarà il futuro del marchio. Un’eleganza senza tempo, unita a un’anima audace e innovativa. La nuova era Jaguar è appena iniziata.