LA MESSA: annuncia “MUSICA VERA” feat. TORMENTO, il nuovo singolo fuori venerdì 5 settembre

Il 2025 musicale si arricchisce di una nuova perla: La Messa, il duo torinese composto da Serena Mastrulli e Marco Zamuner, annuncia il lancio del loro ultimo singolo “Musica Vera”, in collaborazione con Tormento. Dopo il successo di “maremaremare” e “BAMBINA”, La Messa torna alla ribalta con un brano che promette di scuotere le onde sonore dal 5 settembre, disponibile su tutte le piattaforme di streaming, e dal 12 settembre anche in radio.

“Era meglio prima come dice tuo papà tu sei una bambina sola dentro a un festival”, recita il brano, anticipando il suo carattere provocatorio e sperimentale. La Messa, ormai nota per la propria attitudine avanguardista, propone una miscela di sonorità che intrecciano rock anni ‘60 ed elementi elettronici, sfidando le tendenze musicali contemporanee. Con il ritornello recitante “musica vera, no autotune”, il duo gioca con l’autenticità sonora, non temendo di contrapporre effetti e innovazioni come l’autotune ai versi ironici e diretti.

La collaborazione con Tormento, figura iconica dell’hip hop italiano, non solo arricchisce il singolo, ma aggiunge un legame generazionale tra la tradizione e la freschezza. La sua strofa, ricca di sentimento, è una dedica alla “musica vera”, testimoniando il volto più genuino dell’arte musicale. “Qual è la musica vera? Era meglio prima? Ce lo siamo domandato scrivendo questo pezzo. Noi, nel dubbio, abbiamo preso in prestito dagli anni ’60 un riff ipnotico di chitarra e un’atmosfera da figli dei fiori. Li abbiamo fusi con cassa dritta, autotune, un basso techno e il rap caldo di Tormento. Il risultato? Una miscela nuova, imprevedibile ed esplosiva”, dichiara La Messa.

Dal loro debutto nel 2019, Serena Mastrulli e Marco Zamuner, con il supporto di Time Records e il management di Metatron, hanno rapidamente conquistato spazio nelle playlist di Spotify e Apple Music, grazie a un sound che unisce elettronica, alternative rock e urban pop. La loro crescita artistica, da “L’amore ai tempi del Corona” pubblicato nel 2020, al primo EP “IIII” del 2022, fino ai singoli recenti del 2025, sottolinea la loro capacità di evolvere e reinventarsi continuamente.

Attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, “Musica Vera” di La Messa feat. Tormento è pronta a diventare la colonna sonora di un’estate che non teme sperimentazioni e affermazioni audaci, interrogandosi su cosa significhi veramente fare musica autentica oggi.