La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

La Masterclass di MasterChef Italia è finalmente al completo. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, affiancati dalla chef Chiara Pavan, hanno completato la lunga selezione che, tra Live Cooking e Creative Test, ha portato alla formazione del gruppo ufficiale di 20 aspiranti chef che prenderanno parte alla gara. Un percorso intenso, fatto di prove tecniche e creative, che ha messo alla prova passione, fantasia e competenze dei tanti cuochi amatoriali accorsi per tentare di conquistare un grembiule bianco.

In questa prima fase, la chef Chiara Pavan ha avuto un ruolo fondamentale: prima come “vedetta” durante i Live Cooking, poi come supporto ai giudici nel decisivo Creative Test. Il risultato è un gruppo eterogeneo per età, provenienza e storia personale, ma accomunato da un’unica, grande passione: la cucina. Da giovedì 25 dicembre, gli aspiranti MasterChef entreranno ufficialmente in competizione, aprendo la corsa verso il titolo di nuovo MasterChef italiano.

I numeri della nuova stagione confermano l’ottimo momento del programma. La seconda serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ha registrato una Total Audience di 677mila spettatori medi con il 3,5% di share. Il primo episodio ha raggiunto 765mila spettatori medi e il secondo 589mila, risultati che si mantengono in linea con le migliori stagioni recenti. Nei sette giorni, gli episodi della settimana precedente hanno triplicato i risultati del giorno di messa in onda, arrivando a oltre 2,2 milioni di spettatori medi. Anche sui social il programma conferma la propria forza: 93mila interazioni Social TV Audience e 103mila nella rilevazione Same Day 24/7, secondo i dati Talkwalker.

Nel corso della selezione, non sono mancate emozioni e momenti di grande intensità. Tra i concorrenti che hanno conquistato il grembiule bianco durante i Live Cooking ci sono Matteo, 23 anni, studente di Economia, con “Equilibrio nel canneto”; Eros, 27 anni, di Catania, con “New Moon”, che ha ottenuto l’unanimità dei giudici; e Gaetano, architetto 52enne, con “Tonno d’Oriente”.

Nel successivo Creative Test, gli aspiranti che avevano ottenuto due “sì” e un “no” sono stati divisi secondo il giudice che li aveva bocciati. Così Giorgio Locatelli, supportato da Chiara Pavan, ha promosso Dounia, 28enne di origine marocchina, e Jonny, 25 anni, operaio toscano. Antonino Cannavacciuolo ha ripensato al suo giudizio su Georgina, 26enne di Treviso, e su Antonio, 24enne calabrese di origini arbereshe. Infine, Bruno Barbieri ha scelto Matteo, 28 anni, graphic designer, e Iolanda, brasiliana d’origine ma ormai italiana d’adozione.

Alcuni concorrenti sono stati chiamati a una nuova prova di 15 minuti basata sulla cottura di una ricciola, da cui sono usciti vincitori Andrea, detto Piponzio, e Franco, 31enne di origini ghanesi.

Tra i momenti più toccanti della serata spicca la commovente standing ovation per Luciano, 92 anni, ex militare di Marina e oggi amministratore delegato di una società di telecomunicazioni. Superato il Live Cooking, Luciano è arrivato fino alla prova creativa di Locatelli, dove però il suo piatto non è stato sufficiente per proseguire. Tuttavia, come recita la nota della produzione, “Per una volta però il risultato nel piatto conta poco, quello che è davvero importante è il messaggio lanciato: così, per tutte le persone in studio (e per il pubblico che ha commentato sui social), il verdetto è unanime, e Luciano ha già vinto.”

Non sono mancate le tensioni tra i futuri concorrenti. Una delle prime scintille è scoppiata tra Dorella, 57enne di Taranto, e Iolanda, la concorrente brasiliana che ha conquistato il grembiule con la sua anatra colorata. “Siamo solo ai Creative Test ma già si intravede qualche scintilla,” riporta la produzione, evidenziando come le dinamiche tra i concorrenti stiano già accendendo il clima competitivo.

Con la formazione definitiva della Masterclass, la gara per il nuovo titolo di MasterChef Italia può finalmente cominciare. Tutto è pronto per nuove prove, sfide inedite e colpi di scena, in quello che si preannuncia come un Natale ricco di emozioni, creatività e piatti sorprendenti.