Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Published

La Masterclass di MasterChef Italia è finalmente al completo. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, affiancati dalla chef Chiara Pavan, hanno completato la lunga selezione che, tra Live Cooking e Creative Test, ha portato alla formazione del gruppo ufficiale di 20 aspiranti chef che prenderanno parte alla gara. Un percorso intenso, fatto di prove tecniche e creative, che ha messo alla prova passione, fantasia e competenze dei tanti cuochi amatoriali accorsi per tentare di conquistare un grembiule bianco.

In questa prima fase, la chef Chiara Pavan ha avuto un ruolo fondamentale: prima come “vedetta” durante i Live Cooking, poi come supporto ai giudici nel decisivo Creative Test. Il risultato è un gruppo eterogeneo per età, provenienza e storia personale, ma accomunato da un’unica, grande passione: la cucina. Da giovedì 25 dicembre, gli aspiranti MasterChef entreranno ufficialmente in competizione, aprendo la corsa verso il titolo di nuovo MasterChef italiano.

I numeri della nuova stagione confermano l’ottimo momento del programma. La seconda serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ha registrato una Total Audience di 677mila spettatori medi con il 3,5% di share. Il primo episodio ha raggiunto 765mila spettatori medi e il secondo 589mila, risultati che si mantengono in linea con le migliori stagioni recenti. Nei sette giorni, gli episodi della settimana precedente hanno triplicato i risultati del giorno di messa in onda, arrivando a oltre 2,2 milioni di spettatori medi. Anche sui social il programma conferma la propria forza: 93mila interazioni Social TV Audience e 103mila nella rilevazione Same Day 24/7, secondo i dati Talkwalker.

Nel corso della selezione, non sono mancate emozioni e momenti di grande intensità. Tra i concorrenti che hanno conquistato il grembiule bianco durante i Live Cooking ci sono Matteo, 23 anni, studente di Economia, con “Equilibrio nel canneto”; Eros, 27 anni, di Catania, con “New Moon”, che ha ottenuto l’unanimità dei giudici; e Gaetano, architetto 52enne, con “Tonno d’Oriente”.

Nel successivo Creative Test, gli aspiranti che avevano ottenuto due “sì” e un “no” sono stati divisi secondo il giudice che li aveva bocciati. Così Giorgio Locatelli, supportato da Chiara Pavan, ha promosso Dounia, 28enne di origine marocchina, e Jonny, 25 anni, operaio toscano. Antonino Cannavacciuolo ha ripensato al suo giudizio su Georgina, 26enne di Treviso, e su Antonio, 24enne calabrese di origini arbereshe. Infine, Bruno Barbieri ha scelto Matteo, 28 anni, graphic designer, e Iolanda, brasiliana d’origine ma ormai italiana d’adozione.

Alcuni concorrenti sono stati chiamati a una nuova prova di 15 minuti basata sulla cottura di una ricciola, da cui sono usciti vincitori Andrea, detto Piponzio, e Franco, 31enne di origini ghanesi.

Tra i momenti più toccanti della serata spicca la commovente standing ovation per Luciano, 92 anni, ex militare di Marina e oggi amministratore delegato di una società di telecomunicazioni. Superato il Live Cooking, Luciano è arrivato fino alla prova creativa di Locatelli, dove però il suo piatto non è stato sufficiente per proseguire. Tuttavia, come recita la nota della produzione, “Per una volta però il risultato nel piatto conta poco, quello che è davvero importante è il messaggio lanciato: così, per tutte le persone in studio (e per il pubblico che ha commentato sui social), il verdetto è unanime, e Luciano ha già vinto.”

Non sono mancate le tensioni tra i futuri concorrenti. Una delle prime scintille è scoppiata tra Dorella, 57enne di Taranto, e Iolanda, la concorrente brasiliana che ha conquistato il grembiule con la sua anatra colorata. “Siamo solo ai Creative Test ma già si intravede qualche scintilla,” riporta la produzione, evidenziando come le dinamiche tra i concorrenti stiano già accendendo il clima competitivo.

Con la formazione definitiva della Masterclass, la gara per il nuovo titolo di MasterChef Italia può finalmente cominciare. Tutto è pronto per nuove prove, sfide inedite e colpi di scena, in quello che si preannuncia come un Natale ricco di emozioni, creatività e piatti sorprendenti.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Spettacolo

Bresh aggiunge una nuova data al Porto Antico di Genova: “Mare Nostrum” continua il suo viaggio

Spettacolo

Dalle strade di Fasano a Miami: Vins lancia “Ocean Drive” con Tormento e Jasley

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

I PATAGARRI tornano con “SBRONZI FUORI”

Motori

Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles: debutta il tre ruote elettrico Fiat Professional TRIS

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Tecnologia

LG Sound Suite, la rivoluzione dell’audio domestico debutta al CES 2026

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Raf è pronto a tornare sul palco con un nuovo e imponente progetto live. Il cantautore, tra le voci più apprezzate e autentiche del...

2 ore ago

Spettacolo

Bresh aggiunge una nuova data al Porto Antico di Genova: “Mare Nostrum” continua il suo viaggio

Il successo di Bresh sembra non conoscere soste. Dopo aver registrato il tutto esaurito per le prime due date di “Mare Nostrum” al Porto...

3 ore ago

Spettacolo

Dalle strade di Fasano a Miami: Vins lancia “Ocean Drive” con Tormento e Jasley

Dalle strade di Fasano fino alla celebre Ocean Drive di Miami, Vins torna con un nuovo singolo che segna un’ulteriore tappa nella crescita artistica...

4 ore ago

Spettacolo

I PATAGARRI tornano con “SBRONZI FUORI”

Dopo mesi di attesa, I PATAGARRI tornano sulle scene musicali con il loro nuovo singolo “SBRONZI FUORI”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme...

4 ore ago