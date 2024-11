LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: annunciate le date del tour europeo

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA ha recentemente rivelato le tappe del loro tour europeo HAPPY DAYS TOUR 2025 che si terrà l’anno prossimo. Dopo il successo dell’album GIORNI FELICI e dei numerosi spettacoli nei club italiani, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si preparano a portare la loro musica in alcune delle principali città europee.

GIORNI FELICI, il quinto album in studio della band, è stato pubblicato lo scorso 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici. Secondo quanto dichiarato, questo disco rappresenta una nuova evoluzione nella scrittura e nella composizione della band, che continua a esplorare sonorità legate ai ricordi di crescita e formazione, creando colonna sonora per l’oggi.

Tra le tappe programmate per il tour europeo, si annoverano Lugano, Vienna, Monaco, Berlino, Cologne, Bruxelles, Londra e Parigi, ognuna con un live ricco di emozioni e suggestioni. La band si propone di indagare l’emotività umana e il rapporto con il mondo attraverso la propria musica, che è diventata un vero e proprio inno generazionale.

“Il viaggio di GIORNI FELICI ha visto la band attraversare numerose tappe prima della pubblicazione, nutrendosi di esperienze come l’incontro con il chitarrista Kit Conway a New York e la collaborazione nello Studio 13 di Damon Albarn a Londra. Ora, dopo aver acceso il pubblico italiano con i loro spettacoli live, siamo pronti a varcare nuovamente i confini nazionali e ad esibirci in Europa”, hanno dichiarato i membri della band.

Ecco le date:

5 aprile 2025 – Lugano – Studio Foce

7 aprile 2025 – Vienna – Flucc

9 aprile 2025 – Monaco – Backstage Club

10 aprile 2025 – Berlino – Frannz

11 aprile 2025 – Cologne – MTC

12 aprile 2025 – Bruxelles – Pilar (VUB)

14 aprile 2025 – Londra – Dingwalls

17 aprile 2025 – Parigi – B. Noire