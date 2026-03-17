“La valle dei sorrisi”: il nuovo film di Paolo Strippoli in esclusiva su Sky Cinema

Arriva domani, in prima visione assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW, “La valle dei sorrisi”, il nuovo film di Paolo Strippoli con Michele Riondino. L’opera, che debutterà mercoledì 18 marzo 2026 alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche on demand in 4K, segna il ritorno di uno dei giovani registi più promettenti del cinema di genere italiano.

Presentato Fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, il film rappresenta il terzo lungometraggio di Strippoli, dopo il successo del thriller soprannaturale Piove. “La valle dei sorrisi” conferma la tendenza del regista a esplorare le zone più oscure dell’animo umano, spingendosi nell’ambito del nuovo folk horror italiano, dove la tensione nasce da rituali collettivi e dinamiche sociali che si trasformano in paura e mistero.

Prodotto da Vision Distribution, Fandango e Nightswim con Spok in collaborazione con Sky, il film è tratto dal soggetto “L’angelo infelice”, vincitore del Premio Solinas 2019, scritto da Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone, che firmano anche la sceneggiatura.

Michele Riondino interpreta Sergio Rossetti, un insegnante di educazione fisica che approda in un remoto paese alpino per lasciarsi alle spalle un passato difficile. Qui, però, si scontra con una comunità apparentemente perfetta, abitata da personaggi interpretati da Paolo Pierobon, Romana Maggiora Vergano, Sergio Romano, Anna Bellato, Sandra Toffolatti e Roberto Citran, insieme al giovane Giulio Feltri, al suo debutto sul grande schermo.

L’intera storia si svolge nel misterioso paesino di Remis, una valle isolata tra le montagne in cui gli abitanti sembrano vivere in una felicità quasi inquietante. La serenità del luogo, però, nasconde un oscuro rituale: una notte a settimana, gli abitanti si riuniscono per abbracciare Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. La decisione di Sergio di salvare il ragazzo innesca una spirale di eventi che rivelano il lato più oscuro del bisogno umano di felicità.

Con “La valle dei sorrisi”, Strippoli costruisce un racconto di tensione e mistero che mescola introspezione psicologica, dinamiche di gruppo e riflessioni sul controllo sociale. Un film che invita a guardare con sospetto ciò che appare perfetto, interrogandosi su quanto dolore siamo disposti a trasferire ad altri pur di sentirci sereni.

“La valle dei sorrisi” sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW, anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD. Inoltre, grazie a Sky Extra, i clienti Sky da più di tre anni potranno accedere al film in anteprima on demand con Primissime.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del thriller psicologico e del cinema di genere italiano contemporaneo, che conferma la maturità artistica di Paolo Strippoli e la sua capacità di trasformare le ombre dell’animo umano in potente tensione cinematografica.