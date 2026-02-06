Connect with us

Spettacolo

LACRIM: è uscito oggi il nuovo album “CIPRIANI”

Published

È disponibile da oggi “CIPRIANI”, il nuovo album di Lacrim, uno dei nomi più autorevoli del rap francese e protagonista assoluto della scena urban europea. Con oltre 2 miliardi di stream globali e 4,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, l’artista di origini algerine torna con un progetto che punta a ridefinire il concetto di collaborazione internazionale, creando un dialogo autentico tra Francia e Italia.

L’album, pubblicato in versione digitale, come CD autografato e in limited edition (che include un’edizione speciale di ESSE MAGAZINE – LACRIM ISSUE), è disponibile anche nei formati LP color cream e LP marbled red, in tiratura limitata e firmata.

Il progetto, pensato come un racconto tra due mondi, mette al centro la connessione artistica e culturale tra Parigi e Milano. Anticipato dai singoli “ROCK” con Baby Gang e “100 KILI” con Simba La Rue – due brani che fondono ritornelli bilingue e identità sonore diverse – “CIPRIANI” conferma la volontà di Lacrim di consolidare la propria presenza in Italia, grazie a un linguaggio musicale che abbatte confini e stereotipi.

A rafforzare questa visione, una tracklist che riunisce alcuni dei nomi più importanti della scena urban italiana: Baby Gang, Simba La Rue, Guè, Emma, Lazza, Luchè, Noyz Narcos, Niky Savage, Nerissima Serpe e Papa V. Un ensemble che trasforma “CIPRIANI” in un punto d’incontro tra generazioni e culture, capace di fondere diversi approcci e sensibilità artistiche.

Il racconto visivo collegato all’album, introdotto da un video dal tono cinematografico, amplifica il valore narrativo del progetto. Lo scenario descritto è “una narrazione cruda e profondamente umana, fatta di gesti quotidiani e frammenti di vita in una realtà difficile, popolata da volti giovani e adulti sospesi tra luce e ombra”, accompagnato dalla voce dell’attore Salvatore Esposito. Un linguaggio filmico che si sposa perfettamente con la poetica di Lacrim, sempre attento a raccontare la realtà urbana con autenticità e sensibilità.

La tracklist di “CIPRIANI” comprende dodici brani: Amori Stupidi, Rock (feat. Baby Gang), 100 Kili (feat. Simba La Rue), Jaques & Rene (feat. Guè), I Know What You Want (feat. Emma), Patek Philippe (feat. Lazza), Portofino (feat. Baby Gang), Delicato (feat. Luchè), Silvio B. (feat. Noyz Narcos), Budokai (feat. Niky Savage), Non l’abbiamo scelto (feat. Nerissima Serpe, Papa V) e Napolitan. Una scaletta che alterna produzioni dal respiro internazionale a sonorità tipicamente mediterranee, mantenendo una forte identità rap.

Lacrim – nato a Parigi da genitori algerini – è oggi tra i rapper più influenti dell’ultimo decennio europeo. Con più di 15 certificazioni oro e platino dalla SNEP, ha costruito una carriera costellata da successi come “Force & Honneur” (triplo platino), “Corleone”, “R.I.P.R.O. Volumes I & III”, “Lacrim” (platino) e “Persona Non Grata” (platino). I suoi ultimi lavori, tra cui “Veni Vidi Vici” (oro, 2024), confermano un’evoluzione artistica costante e un legame sempre più saldo con il pubblico italiano.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Sfera Ebbasta nel brano “Dracula”, Ghali in “Tristi” e nuovamente Baby Gang in più progetti comuni, dimostrando una sintonia artistica naturale tra due generazioni di rapper cresciuti tra le stesse radici di strada e influenze culturali simili.

Con “CIPRIANI”, Lacrim consegna al pubblico un disco che non è solo musica ma un manifesto culturale. Un’opera che racconta il presente con sguardo internazionale e sensibilità urbana, unendo due Paesi che negli ultimi anni hanno trovato nel rap un linguaggio comune.

L’artista francese consolida così la propria posizione come una delle figure più influenti della scena europea, capace di coniugare profondità emotiva, autenticità e visione globale.


