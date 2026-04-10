LADY GAGA & DOECHII insieme nel nuovo singolo “RUNWAY”

Lady Gaga e Doechii uniscono le forze in una collaborazione inedita e sorprendente: “Runway”, il nuovo singolo che anticipa la colonna sonora dell’attesissimo film “Il Diavolo veste Prada 2”, sequel del cult del 2006.

Il brano, disponibile da oggi sulle principali piattaforme digitali, nasce dalla mente creativa di un team d’eccezione: tra gli autori figurano Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Lady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love, mentre la produzione porta la firma di Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D’Mile. “Runway” si presenta come un potente inno da pista, pensato per la moda e l’autenticità personale, con un’introduzione parlata che sprona ad affrontare la vita con stile e sicurezza e una chiusura che celebra la forza dell’individualità.

È la prima volta che Lady Gaga e Doechii collaborano insieme. Le due artiste hanno manifestato negli anni una reciproca ammirazione: nel 2025 Doechii aveva consegnato a Gaga l’Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendola “un’ancora di salvezza” e ricordando il suo impatto profondo sui giovani fan queer di tutto il mondo. Gaga, dal canto suo, ha elogiato Doechii in un’intervista a British Vogue, affermando: “Non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria. Per me, Doechii è così”.

Il brano rappresenta un simbolico incontro tra due generazioni di artiste che condividono la stessa visione di libertà espressiva e forza creativa. Sin dalle prime note, “Runway” cattura l’energia della passerella e il ritmo di una rinascita cinematografica attesa da due decenni.

Sul fronte cinematografico, “Il Diavolo veste Prada 2” riunisce il cast originale composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, guidati ancora una volta dal regista David Frankel e dalla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna. A loro si aggiunge un ricco gruppo di nuovi volti, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tornano anche Tracie Thoms e Tibor Feldman, nei rispettivi ruoli di Lily e Irv.

Prodotto da Wendy Finerman con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer, il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 29 aprile 2026.

Con “Runway”, Lady Gaga e Doechii offrono un’anteprima sonica del mondo scintillante e spietato della moda che “Il Diavolo veste Prada 2” riporterà sul grande schermo: un perfetto equilibrio tra eleganza, empowerment e ritmo travolgente, capace di trasformare ogni passo in un gesto di pura espressione artistica.