LADY GAGA ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo “ABRACADABRA”

Durante la notte dei Grammy Awards, Lady Gaga ha fatto parlare di sé per il suo nuovo singolo “Abracadabra”, estratto dal settimo album in studio intitolato “MAYHEM” in uscita il prossimo 7 marzo. Durante un break pubblicitario sponsorizzato da Mastercard, è stato presentato il videoclip ufficiale del brano, caratterizzato da coreografie mozzafiato e uno sfondo suggestivo che dipinge un affresco immaginifico sulle molte prove della vita. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è sicuramente destinato a conquistare il cuore dei fan di Lady Gaga.

“‘MAYHEM’ è un ritorno alle origini pop dell’artista e affronta i temi del caos e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire”, ha dichiarato la cantante. L’album si compone di 14 tracce, incluse le già pubblicate “Disease” e “Die With a Smile” in collaborazione con Bruno Mars, che ha fruttato a Lady Gaga il riconoscimento come “Miglior Duo Pop” ai recenti Grammy Awards. Il progetto è stato prodotto dalla stessa Gaga insieme a Michael Polansky e Andrew Watt, con la partecipazione di produttori del calibro di Cirkut e Gesaffelstein.

Il singolo “Die With a Smile” ha già ottenuto un enorme successo, con oltre 100 giorni al numero uno della classifica globale di Spotify e tre settimane al vertice della classifica statunitense dei singoli Billboard Hot 100. Con oltre 2 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti e più di 2 miliardi e 700 milioni di stream totali, il brano ha ottenuto la certificazione disco di Platino in Italia, confermando il talento e la popolarità di Lady Gaga anche nel nostro Paese.

Il videoclip di “Abracadabra” è stato diretto dalla stessa Lady Gaga insieme a Parris Goebel e Bethany Vargas, e le coreografie mozzafiato sono firmate da Goebel. La clip, che vede Gaga impegnata in una sfida di ballo tra il lato luminoso e oscuro della sua persona, ha coinvolto un gruppo di 40 ballerini e presenta costumi curati nei minimi dettagli per garantire un’esperienza visiva coinvolgente.

Non solo musica, ma anche impegno sociale per Lady Gaga, che recentemente ha preso parte al concerto FireAid a beneficio delle persone e delle comunità colpite dagli incendi in California. Inoltre, è prevista la sua partecipazione agli iHeartRadio Music Awards, dove riceverà il premio Innovator Award, seguito da una performance da headliner al Coachella.

Con un background artistico ricco di successi, Lady Gaga si conferma una delle artiste più versatili e apprezzate della scena musicale internazionale, pronta a stupire ancora una volta con il suo nuovo album “MAYHEM”.