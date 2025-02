LADY GAGA monopolizza le classifiche mondiali: su Spotify 2 pezzi in top5 global

La popstar Lady Gaga continua a conquistare il mondo della musica con il suo ultimo singolo “Abracadabra”, estratto dal fortunato album in studio “Mayhem”, in uscita il 7 marzo in tutto il mondo. Il brano ha immediatamente scalato le classifiche in 53 paesi, dimostrando ancora una volta il grande talento e la popolarità dell’artista.

Il settimo album in studio di Lady Gaga, intitolato “Mayhem”, rappresenta un ritorno alle origini pop dell’artista, affrontando temi legati al caos e alla trasformazione. Celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire, Lady Gaga descrive il processo creativo dell’album come un’opportunità per reinventare il suo sound iniziale in modo fresco e senza paura. Con 14 tracce, tra cui i già celebri singoli “Disease” e “Die With a Smile” con Bruno Mars, “Mayhem” promette di non deludere le aspettative dei fan.

Il singolo “Abracadabra” ha immediatamente conquistato le classifiche globali di Spotify, posizionandosi al quinto posto dopo il successo straordinario di “Die with a Smile” con Bruno Mars, ancora al comando della classifica. Il videoclip ufficiale di “Abracadabra” è un suggestivo affresco visivo che accompagna il brano, rappresentando metaforicamente le molte prove della vita attraverso una festa immaginifica. Caratterizzato da elementi trance e dance, il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“L’album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano”, ha dichiarato Lady Gaga, sottolineando la volontà di reinventare se stessa attraverso la musica di “Mayhem”. Il progetto, prodotto da Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt, è atteso con grande entusiasmo dai fan dell’artista e promette di essere uno dei maggiori successi dell’anno.

Lady Gaga, vincitrice di un Oscar e di 14 Grammy Awards, si conferma come un’artista eclettica e unica nel suo genere. Con una carriera costellata da successi e riconoscimenti, l’artista ha saputo reinventarsi continuamente, spaziando dal pop ai classici dell’American Songbook, dimostrando una versatilità artistica sorprendente. Oltre alla musica, Lady Gaga ha conquistato il grande schermo con ruoli cinematografici di grande impatto e presenze memorabili in eventi mondiali come le Olimpiadi di Parigi.

Con l’uscita imminente di “Mayhem” e il successo straordinario di “Abracadabra”, Lady Gaga si conferma come una delle artiste più amate e influenti del panorama musicale internazionale. La sua capacità di reinventarsi e sorprendere continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo, confermandola come un’icona della musica contemporanea.