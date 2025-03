LADY GAGA pubblica il settimo album in studio “MAYHEM”

Lady Gaga, artista pluripremiata con 14 Grammy Awards, ha recentemente lanciato il suo settimo album in studio intitolato “MAYHEM”. L’album segna un ritorno alle sue radici pop e conferma il talento di Gaga nel reinventarsi costantemente, offrendo un lavoro audace e personale che celebra la libertà artistica e la capacità della musica di unire le persone.

Registrato agli studi Shangri-La vicino a Malibu, “MAYHEM” contiene 14 brani che dimostrano l’approfondita attenzione ai dettagli e la profonda sperimentazione artistica di Gaga. L’album include successi come “Disease”, “Abracadabra” e “Die with a Smile”.

Uno dei momenti più attesi è l’esibizione di Lady Gaga come ospite musicale al Saturday Night Live. Inoltre, l’artista riceverà l’IHeart Innovator Award 2025 il 17 marzo prima di esibirsi come headliner al Coachella e in altri spettacoli internazionali epici.

Il singolo “Die With a Smile” in collaborazione con Bruno Mars è stato un successo strepitoso, raggiungendo la posizione numero 1 della Billboard Hot 100 e guadagnando a Gaga il suo 14° Grammy Award per il miglior duetto pop.

Lady Gaga ha descritto la creazione di “MAYHEM” come un processo di riassemblaggio di uno specchio in frantumi, creando qualcosa di bello e integro nonostante le difficoltà.

Dopo il successo di “MAYHEM”, Lady Gaga ha annunciato un grande show allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico il 26 aprile e un concerto storico gratuito alla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro il 3 maggio, confermando la sua presenza come una delle artiste più amate e influenti al mondo.

Il talento e la versatilità di Lady Gaga continuano a conquistare il pubblico mondiale, confermandola come un’icona della musica contemporanea e un’artista unica nel suo genere. Con oltre 41 dischi di Platino in Italia e un record di ascolti mensili su Spotify, Lady Gaga si conferma come una delle artiste più amate e iconiche del panorama musicale internazionale.