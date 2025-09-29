LAKE SOUND PARK 2026: il primo nome in calendario è CLAUDIO BAGLIONI

Si preannuncia un’estate emozionante per gli appassionati di musica italiana, con il ritorno del celebre festival LAKE SOUND PARK nella suggestiva cornice di Villa Erba a Cernobbio. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il festival continua a rafforzare la sua reputazione come uno degli eventi musicali più importanti del panorama italiano.

L’11 luglio 2026, Claudio Baglioni darà il via a questo evento estivo, portando sul palco il suo spettacolare “GrandTour LA VITA È ADESSO”, un progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell’album più venduto nella storia d’Italia, “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”. Baglioni, artista di caratura internazionale, offrirà una performance imperdibile che combina i suoi più grandi successi con l’esecuzione integrale dell’album del 1985.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita esclusiva per i membri del Fan Club a partire dalle ore 11.00 del 29 settembre 2025. Seguono poi i clienti Telepass, che potranno acquistare i biglietti dalle ore 11.00 del 30 settembre per 48 ore. Infine, la vendita generale si aprirà il 2 ottobre alle ore 11.00 su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati.

Il tour “GrandTour LA VITA È ADESSO” non è solo un concerto, ma un invito a scoprire la bellezza dei siti storici e culturali italiani, ripercorrendo idealmente le orme dei “Grand Tour” del XVIII secolo. Claudio Baglioni – accompagnato da un ensemble di 20 musicisti e coristi – interpreta per la prima volta l’intero album, insieme ai grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.

L’evento sarà un viaggio indimenticabile tra musica e storia, sostenuto anche da Telepass come main partner in occasione del suo 35° anniversario. Inoltre, Sony Music Italy celebra il progetto con una nuova edizione dell’album in diversi formati, arricchito dal brano inedito “IL SOGNO È SEMPRE”, realizzato con l’Orchestra Italiana del Cinema e il Coro Giuseppe Verdi.

Il festival si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana, proponendo un’esperienza unica e immersiva che unirà arte, cultura e spettacolo in uno degli scenari più affascinanti d’Italia. Con Villa Erba come cornice, il LAKE SOUND PARK 2026 si appresta a scrivere un’altra pagina indimenticabile nella storia dei grandi eventi musicali del nostro Paese.