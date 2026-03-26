LAKE SOUND PARK: DAVIDE VAN DE SFROOS si aggiunge al cast della nuova edizione con la data estiva del FOLKEDELIC TOUR

Il 2026 segna un nuovo capitolo nella storia del Lake Sound Park, il festival che dal 9 al 26 luglio porterà grande musica negli spazi di Villa Erba a Cernobbio (Ex Galoppatoio). Alla lineup già ricca si aggiunge ora un nome amatissimo: Davide Van De Sfroos. L’artista comasco si esibirà il 12 luglio 2026 con una tappa speciale del suo Folkedelic Tour, un appuntamento che promette di essere una grande celebrazione nel segno della musica e del legame profondo con il territorio lariano.

Il ritorno di Van De Sfroos al Lake Sound Park ha un valore simbolico. “C’è un legame speciale che unisce Davide Van De Sfroos al festival, una connessione che affonda le radici fin dalla prima edizione e che negli anni non si è mai interrotta”, si legge nella nota di presentazione. Dopo avere registrato numerosi sold out nei teatri del Nord Italia nella prima parte del 2026, l’artista si prepara dunque a un tour estivo che lo vedrà protagonista sui principali palchi della penisola, con una tappa che a Cernobbio assume una valenza particolare.

Il Folkedelic Tour rappresenta un nuovo viaggio musicale nel linguaggio inconfondibile del cantautore, con arrangiamenti inediti e una rinnovata energia condivisa con la Folkestra. Il concerto del 12 luglio promette di tradursi in una serata di festa nel luogo che più di ogni altro ha accompagnato il percorso dell’artista e quello del festival stesso. Fin dalla prima edizione, il Lake Sound Park ha infatti ospitato Van De Sfroos, che è stato tra i primi a credere in questo progetto, diventandone nel tempo una presenza costante.

L’evento rientra in un calendario 2026 di altissimo livello che vedrà alternarsi sul palco di Villa Erba grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Tra i nomi annunciati figurano Fiorella Mannoia (9 luglio), Claudio Baglioni (11 luglio), Riccardo Cocciante (14 luglio), Coez (16 luglio), Il Volo (17 luglio), Serena Brancale (21 luglio), Alfa (23 luglio), Mannarino (24 luglio), Charlie Puth (25 luglio) e Luca Carboni (26 luglio). Non mancheranno poi le serate a tema dedicate al divertimento come “Voglio tornare negli anni 90” (18 luglio) e l’atteso evento per i fan del pop coreano, “K-POP Music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop” (19 luglio).

La nuova edizione del festival, giunta al suo quinto anno, conferma la volontà di raccontare la musica in tutte le sue sfumature, dando voce tanto ai grandi nomi storici quanto alle voci del presente. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza completa, tra qualità artistica, location d’eccezione e servizi di livello. Come ricordato dagli organizzatori, il Lake Sound Park si è rapidamente imposto come uno dei punti di riferimento dell’estate lombarda, registrando negli anni scorsi una lunga serie di sold out grazie a un format che unisce l’eccellenza musicale all’atmosfera unica delle serate a Villa Erba.

A confermarlo sono le parole di Gianpiero Canino, CEO di MyNina, che sottolinea: “Lake Sound Park torna con un’edizione che conferma e rafforza la sua identità musicale. La line up di quest’anno parla chiaro: il festival accoglierà alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale, costruendo un cartellone di altissimo livello in uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. Il nostro obiettivo è offrire al pubblico serate speciali, in cui la qualità artistica e l’esperienza dal vivo siano al centro di tutto. Lake Sound Park è diventato negli anni un appuntamento riconoscibile a livello nazionale, capace di unire grandi artisti, un pubblico trasversale e una location unica come Villa Erba. Un ringraziamento sincero va a Villa Erba e al Comune di Cernobbio, partner fondamentali di questo progetto, che continuano a credere in una visione ambiziosa e ci permettono ogni anno di crescere e alzare il livello della proposta artistica.”

I biglietti per la nuova data di Davide Van De Sfroos saranno disponibili dal 27 marzo 2026 alle ore 12:00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. L’attesa è già alta per una serata che si preannuncia come una delle più sentite e intense dell’estate comasca: un ritorno alle origini nel segno della musica, delle emozioni e di un legame che continua a unire un artista e la sua terra.