LAKE SOUND PARK: domani sera il gran finale con MANU CHAO

Il Lake Sound Park di Cernobbio si appresta a chiudere la sua quarta edizione con un gran finale imperdibile. La manifestazione, organizzata da MyNina e sostenuta da Villa Erba e dal Comune di Cernobbio, ha offerto un festival eclettico e inclusivo, capace di animare le serate estive grazie a concerti, spettacoli comici e teatro di parola.

La serata del martedì 29 luglio sarà dedicata a Manu Chao, che concluderà in bellezza l’evento con l’unica tappa lombarda del suo tour Ultra Acoustic. Manu Chao, figura iconica della musica globale e fondatore dei Mano Negra, proporrà un’esibizione carica di energia, spaziando tra i suoi brani più amati come “Clandestino”, “Me gustas tu”, e altri pezzi celebri che promettono di trasformare la serata in una festa collettiva, intrisa di musica, impegno e libertà.

In queste settimane, il Lake Sound Park ha confermato il suo posto tra i festival estivi italiani di spicco, consolidando la sua identità nazionale grazie a un’offerta musicale e culturale varia e di qualità, che ha portato al tutto esaurito di ogni edizione. Il festival si è rivolto a target di pubblico diversi per gusti e età, dimostrando la sua capacità di attrarre un pubblico variegato e trasversale.

Il festival ha accolto una serie di artisti rinomati che si sono esibiti durante tutto il mese di luglio. Tra questi, Enrico Brignano con “Bello di mamma”, Barbascura X con “Sono qui per caos”, Roberto Vecchioni con il “Tra il silenzio e il tuono tour”, Alessandra Amoroso con il suo “Fino a qui Summer tour 2025”, Goran Bregović e la sua Wedding and Funeral Band, solo per citarne alcuni.

Il Lake Sound Park si riconferma un appuntamento di punta dell’estate lombarda, un festival che sa amalgamare arte e cultura, coinvolgendo pubblico e artisti in un dialogo aperto e stimolante. Il gran finale di Manu Chao è un evento da non perdere per gli amanti della musica dal vivo.